Ситуація з електропостачанням ЗАЕС залишається надзвичайно нестабільною – гендиректор МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі заявив, що ситуація з позамайданчиковим електропостачанням на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) залишається надзвичайно нестабільною, передає УНН з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії.

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Занепокоєність керівника МАГАТЕ обумовлена тим, що найбільший об'єкт у Європі наразі покладається лише на одну лінію електропередач для виконання основних функцій ядерної безпеки.

Остання резервна лінія живлення ЗАЕС напругою 330 кіловольт (кВ) залишається відключеною через три тижні після того, як станція втратила до неї доступ 7 травня, і незрозуміло, коли її буде відновлено. У результаті, шестиреакторна станція повністю залежить від єдиної функціонуючої лінії 750 кВ для отримання зовнішньої електроенергії, необхідної для роботи систем ядерної безпеки станцій та охолодження ядерного палива – йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

З початку конфлікту на початку 2022 року ЗАЕС вісім разів втрачала доступ до всього зовнішнього електропостачання, але зазвичай його відновлювали протягом дня.

Хоча Запорізька атомна електростанція не працює вже близько трьох років, її активні зони реакторів та відпрацьоване ядерне паливо все ще потребують постійного охолодження, для чого потрібна електроенергія для роботи водяних насосів. З цієї причини надзвичайно вразлива енергетична ситуація залишається серйозною проблемою, і ми дуже уважно стежимо за нею – сказав Генеральний директор Гроссі.

Нагадаємо

Як повідомляли УНН, напередодні представник МАГАТЕ заявив, що наразі немає ознак підготовки до запуску Запорізької АЕС. Це пролунало після скарг України на інформацію про ймовірне підключення ЗАЕС до мережі рф.

Днями Представництво України в ОБСЄ та ООН повідомило, що росія продовжує використовувати захоплену Запорізьку АЕС як військову базу та інструмент політичного шантажу, а також системно перешкоджає роботі експертів місії МАГАТЕ.