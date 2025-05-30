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Financial Times

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Ситуация с электроснабжением ЗАЭС остается чрезвычайно нестабильной – гендиректор МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о нестабильности ситуации с электроснабжением ЗАЭС. Станция зависит от единственной линии 750 кВ для охлаждения ядерного топлива.

Ситуация с электроснабжением ЗАЭС остается чрезвычайно нестабильной – гендиректор МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил, что ситуация с внеплощадочным электроснабжением на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается чрезвычайно нестабильной, передает УНН со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии.

Детали

Обеспокоенность руководителя МАГАТЭ обусловлена тем, что крупнейший объект в Европе сейчас полагается только на одну линию электропередач для выполнения основных функций ядерной безопасности.

Последняя резервная линия питания ЗАЭС напряжением 330 киловольт (кВ) остается отключенной через три недели после того, как станция потеряла к ней доступ 7 мая, и неясно, когда она будет восстановлена. В результате, шестиреакторная станция полностью зависит от единственной функционирующей линии 750 кВ для получения внешней электроэнергии, необходимой для работы систем ядерной безопасности станций и охлаждения ядерного топлива 

– говорится в сообщении МАГАТЭ.

С начала конфликта в начале 2022 года ЗАЭС восемь раз теряла доступ ко всему внешнему электроснабжению, но обычно его восстанавливали в течение дня.

Хотя Запорожская атомная электростанция не работает уже около трех лет, ее активные зоны реакторов и отработанное ядерное топливо все еще нуждаются в постоянном охлаждении, для чего требуется электроэнергия для работы водяных насосов. По этой причине чрезвычайно уязвимая энергетическая ситуация остается серьезной проблемой, и мы очень внимательно следим за ней 

– сказал Генеральный директор Гросси.

Напомним

Как сообщали УНН, накануне представитель МАГАТЭ заявил, что пока нет признаков подготовки к запуску Запорожской АЭС. Это прозвучало после жалоб Украины на информацию о вероятном подключении ЗАЭС к сети рф.

На днях Представительство Украины в ОБСЕ и ООН сообщило, что россия продолжает использовать захваченную Запорожскую АЭС как военную базу и инструмент политического шантажа, а также системно препятствует работе экспертов миссии МАГАТЭ.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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