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Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
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росія використовує ЗАЕС як військову базу та інструмент політичного шантажу - Представництво України в ОБСЄ та ООН

Київ • УНН

 • 346 перегляди

Росія використовує ЗАЕС як військову базу та інструмент шантажу, перешкоджаючи роботі місії МАГАТЕ. Україна закликає посилити тиск на рф для деокупації станції.

росія використовує ЗАЕС як військову базу та інструмент політичного шантажу - Представництво України в ОБСЄ та ООН

росія перешкоджає роботі місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Про це повідомляє Представництво України в ОБСЄ та ООН, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що країна-агресорка продовжує використовувати захоплену ЗАЕС як військову базу та інструмент політичного шантажу, а також системно перешкоджає роботі експертів місії МАГАТЕ.

Держава-агресор неодноразово відмовлялася надати гарантії безпеки для ротації місії через підконтрольну Україні територію та цілеспрямовано створювала загрози для руху узгодженим маршрутом. Приклад - російський удар дроном по автомобілю з логотипом МАГАТЕ в грудні 2024 року. Ці дії росії відверто зневажають міжнародні дипломатичні зусилля, включно з ініціативами Сполучених Штатів Америки, спрямованими на припинення війни та гарантування глобальної ядерної безпеки

- йдеться у повідомленні.

У Представництві вказують, що політика шантажу, терору, агресії та демонстративної зневаги до міжнародного права і Статуту ООН з боку росії змусила МАГАТЕ вдруге проводити ротацію через тимчасово окуповану територію України, адже понад 80 днів експерти Агентства працювали в умовах постійного тиску, обмежень свободи пересування та присутності озброєних російських підрозділів.

Незважаючи на російський тиск, МАГАТЕ залишається відданим принципам міжнародного права, зокрема непорушності суверенітету та територіальної цілісності України, і не визнає жодних змін юрисдикції над Запорізькою АЕС, що попри все лишається українським ядерним об’єктом

- підкреслили у Представництві України в ОБСЄ та ООН.

Україна не має повної інформації про ситуацію на ЗАЕС, бо в звіті МАГАТЕ бракує даних12.05.25, 19:29 • 5501 перегляд

Там наголосили на критичній важливості збереження такої позиції міжнародними організаціями, а також закликали посилювати тиск на росію задля деокупації і демілітаризації ЗАЕС.

"Україна закликає до вироблення прозорого, заснованого на міжнародному праві механізму, який дозволить здійснювати ротацію персоналу МАГАТЕ виключно через територію, підконтрольну Уряду України, аж до повного повернення ЗАЕС її законному власнику - Україні. Це єдино можливий шлях до забезпечення ядерної безпеки та дотримання міжнародного правопорядку", - зазначається у повідомленні.

Контекст

За даними The New York Times, знімки із супутника свідчать про план росії щодо перезапуску захоплення Запорізької атомної електростанції. Згідно з новим звітом Greenpeace, росія будує лінію електропередач на окупованій південній частині України, щоб підключити до власної мережі захоплену нею велику атомну електростанцію.

Міністр енергетики України заявив, що спроби росіян запустити енергоблоки ЗАЕС можуть мати небезпечні наслідки. Він закликав МАГАТЕ не допустити катастрофічного сценарію.

БПЛА втретє з початку року атакував навчальний центр ЗАЕС – МАГАТЕ22.05.25, 12:35 • 2006 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Організація Об'єднаних Націй
Запорізька атомна електростанція
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