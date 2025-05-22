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Financial Times

El País

Мі-8

БПЛА втретє з початку року атакував навчальний центр ЗАЕС – МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 880 перегляди

МАГАТЕ занепокоєне через інциденти з дронами поблизу ЗАЕС. Зафіксовано чергову імовірну атаку на навчальний центр станції, це вже третій випадок з початку року.

БПЛА втретє з початку року атакував навчальний центр ЗАЕС – МАГАТЕ

Інциденти з безпілотниками поблизу українських атомних електростанцій викликають дедалі більше занепокоєння у Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Вранці команда агентства, що працює на Запорізькій АЕС, зафіксувала чергову імовірну атаку дрона на навчальний центр станції - вже третю з початку року. Про це ідеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Маріано Гроссі, передає УНН.

Деталі

Гроссі повідомив, що сьогодні вранці команда МАГАТЕ, яка базується на ЗАЕС, чула черги, що збіглися зі ймовірною атакою безпілотника на навчальний центр на об'єкті. Повідомляється, що це вже третій раз цього року, коли навчальний центр, розташований одразу за периметром об'єкта, став мішенню такого безпілотного літального апарату.

Ці повідомлення про інциденти з дронами викликають велике занепокоєння, оскільки вони можуть становити пряму загрозу ядерній безпеці. Простіше кажучи: забагато дронів літають поблизу ядерних об’єктів, не лише Запорізької атомної електростанції. Це має негайно припинитися

 – заявив гендиректор МАГАТЕ.

У заяві йдеться, що співробітники агентства чули стрілянину близько 10:00 ранку за місцевим часом, але не було зрозуміло, чи пов'язане це з атакою дронами.

ЗАЕС повідомила команді МАГАТЕ, що дрон врізався у дах навчального центру, не спричинивши значних пошкоджень, про постраждалих інформація також не надходила.

Наразі невідомо, чи безпілотник безпосередньо врізався у будівлю, чи впав на споруду після того, як його збили, - повідомили в ЗАЕС.

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Команда МАГАТЕ звернулася з проханням про дозвіл відвідати навчальний центр, оскільки мала змогу це зробити після попереднього подібного інциденту, який стався у квітні. Однак наразі дозвіл не було надано.

Доповнення

14 лютого поточного року російський безпілотник серйозно пошкодив Новий безпечний конфайнмент (НБК) на Чорнобильській АЕС, побудований для запобігання будь-якому радіоактивному викиду з реакторного блоку №4, зруйнованого внаслідок аварії 1986 року, та для його захисту від зовнішніх небезпек.

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В середині квітня поблизу навчального центру ЗАЕС було збито безпілотник, який розбився трохи більше ніж через три місяці після іншої атаки дрона на той самий центр.

Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС також регулярно повідомляють про виявлення дронів поблизу. Минулої п'ятниці команду МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС повідомили, що дрони спостерігали лише за 2 км від станції. Команда повідомила, що чула зенітний вогонь зі свого готелю. Тієї ж ночі повідомлялося, що дрони пролітали через Чорнобильську зону відчуження.

Нагадаємо

У березні поточного року 47 держав-членів МАГАТЕ підтримали суверенітет України і засудили окупацію росією Запорізької АЕС.

Альона Уткіна

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