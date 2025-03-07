47 країн МАГАТЕ засудили окупацію росією Запорізької АЕС: що вимагають

47 держав-членів МАГАТЕ підтримали суверенітет України і засудили окупацію росією Запорізької АЕС, повідомили у Міністерстві енергетики у п'ятницю, пише УНН.

На березневому засіданні Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 47 держав-членів Агентства виступили зі спільною заявою щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Своєю заявою держави-члени МАГАТЕ підтвердили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і засудили незаконне захоплення росією Запорізької атомної станції, а також атаки на об’єкти ядерної інфраструктури України - повідомили у Міненерго.

"Українські ядерні об'єкти повинні працювати безпечно та надійно під повним суверенним контролем України", – ідетьс в заяві.

З ключового в заяві - держави-члени МАГАТЕ:

закликають росію негайно припинити військові дії на українських ядерних об’єктах, проти них і пов’язаної інфраструктури, що створюють загрозу ядерній та радіаційній безпеці;

зазначають, що окупація ЗАЕС призвела до технічної деградації станції та створює серйозні загрози для безпеки й захищеності у ширшому регіоні – критично важливо, щоб усі реактори на ЗАЕС залишалися в режимі холодної зупинки;

зазначають, що українські ядерні об’єкти зазнають пошкоджень внаслідок російських атак. Зокрема, атака російського безпілотника на укриття Чорнобильської АЕС поставила під загрозу десятиліття міжнародних зусиль щодо безпечного і надійного управління атомним об’єктом, який є місцем однієї з найнебезпечніших ядерних катастроф у світі;

засуджують дії росії для перешкоджання роботі МАГАТЕ в Україні.

Відповідно до попередніх резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ та Генеральної конференції, країни закликали росію вивести весь несанкціонований військовий і допоміжний персонал з території Запорізької АЕС та повернути станцію під повний контроль компетентних українських регуляторних органів.

"Україна вдячна за підтримку з боку партнерів у нашій боротьбі проти злочинів країни-агресорки, що створюють високу загрозу ядерній безпеці нашої країни і світу. Покарання росії за ці злочини має бути справедливим і невідворотним", – зазначив голова української делегації в МАГАТЕ, міністр енергетики України Герман Галущенко.

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