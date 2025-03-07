47 стран МАГАТЭ осудили оккупацию россией Запорожской АЭС: что требуют
Киев • УНН
На заседании МАГАТЭ 47 государств-членов поддержали суверенитет Украины и осудили захват ЗАЭС Россией. Страны призвали РФ вывести военных с станции и прекратить атаки на ядерные объекты.
47 государств-членов МАГАТЕ поддержали суверенитет Украины и осудили оккупацию россией Запорожской АЭС, сообщили в Министерстве энергетики в пятницу, пишет УНН.
На мартовском заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЕ) 47 государств-членов Агентства выступили с совместным заявлением по вопросам ядерной безопасности, защищенности и гарантий в Украине. В своем заявлении государства-члены МАГАТЕ подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осудили незаконный захват россией Запорожской атомной станции, а также атаки на объекты ядерной инфраструктуры Украины
"Украинские ядерные объекты должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины", – говорится в заявлении.
Из ключевого в заявлении - государства-члены МАГАТЕ:
- призывают россию немедленно прекратить военные действия на украинских ядерных объектах, против них и связанной инфраструктуры, создающих угрозу ядерной и радиационной безопасности;
- отмечают, что оккупация ЗАЭС привела к технической деградации станции и создает серьезные угрозы для безопасности и защищенности в более широком регионе – критически важно, чтобы все реакторы на ЗАЭС оставались в режиме холодного останова;
- отмечают, что украинские ядерные объекты подвергаются повреждениям в результате российских атак. В частности, атака российского беспилотника на укрытие Чернобыльской АЭС поставило под угрозу десятилетия международных усилий по безопасному и надежному управлению атомным объектом, который является местом одной из самых опасных ядерных катастроф в мире;
- осуждают действия россии, направленные на препятствование работе МАГАТЕ в Украине.
В соответствии с предыдущими резолюциями Совета управляющих МАГАТЕ и Генеральной конференции, страны призвали россию вывести весь несанкционированный военный и вспомогательный персонал с территории Запорожской АЭС и вернуть станцию под полный контроль компетентных украинских регулирующих органов.
"Украина благодарна за поддержку со стороны партнеров в нашей борьбе против преступлений страны-агрессора, создающих высокую угрозу ядерной безопасности нашей страны и мира. Наказание россии за эти преступления должно быть справедливым и неотвратимым", – отметил глава украинской делегации в МАГАТЕ, министр энергетики Украины Герман Галущенко.
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