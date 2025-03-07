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47 стран МАГАТЭ осудили оккупацию россией Запорожской АЭС: что требуют

Киев • УНН

 • 41788 просмотра

На заседании МАГАТЭ 47 государств-членов поддержали суверенитет Украины и осудили захват ЗАЭС Россией. Страны призвали РФ вывести военных с станции и прекратить атаки на ядерные объекты.

47 стран МАГАТЭ осудили оккупацию россией Запорожской АЭС: что требуют

47 государств-членов МАГАТЕ поддержали суверенитет Украины и осудили оккупацию россией Запорожской АЭС, сообщили в Министерстве энергетики в пятницу, пишет УНН.

На мартовском заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЕ) 47 государств-членов Агентства выступили с совместным заявлением по вопросам ядерной безопасности, защищенности и гарантий в Украине. В своем заявлении государства-члены МАГАТЕ подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осудили незаконный захват россией Запорожской атомной станции, а также атаки на объекты ядерной инфраструктуры Украины

- сообщили в Минэнерго.

"Украинские ядерные объекты должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины", – говорится в заявлении.

Из ключевого в заявлении - государства-члены МАГАТЕ:

  • призывают россию немедленно прекратить военные действия на украинских ядерных объектах, против них и связанной инфраструктуры, создающих угрозу ядерной и радиационной безопасности;
    • отмечают, что оккупация ЗАЭС привела к технической деградации станции и создает серьезные угрозы для безопасности и защищенности в более широком регионе – критически важно, чтобы все реакторы на ЗАЭС оставались в режиме холодного останова;
      • отмечают, что украинские ядерные объекты подвергаются повреждениям в результате российских атак. В частности, атака российского беспилотника на укрытие Чернобыльской АЭС поставило под угрозу десятилетия международных усилий по безопасному и надежному управлению атомным объектом, который является местом одной из самых опасных ядерных катастроф в мире;
        • осуждают действия россии, направленные на препятствование работе МАГАТЕ в Украине.

          В соответствии с предыдущими резолюциями Совета управляющих МАГАТЕ и Генеральной конференции, страны призвали россию вывести весь несанкционированный военный и вспомогательный персонал с территории Запорожской АЭС и вернуть станцию под полный контроль компетентных украинских регулирующих органов.

          "Украина благодарна за поддержку со стороны партнеров в нашей борьбе против преступлений страны-агрессора, создающих высокую угрозу ядерной безопасности нашей страны и мира. Наказание россии за эти преступления должно быть справедливым и неотвратимым", – отметил глава украинской делегации в МАГАТЕ, министр энергетики Украины Герман Галущенко.

          Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины04.03.25, 02:31 • 79425 просмотров

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

          Войнаполитика
          Международное агентство по атомной энергии
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