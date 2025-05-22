БПЛА в третий раз с начала года атаковал учебный центр ЗАЭС – МАГАТЭ

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив
09:24 • 16509 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?

Эксклюзив
07:34 • 18113 просмотра

Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды

Эксклюзив
21 мая, 11:37 • 73651 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
21 мая, 09:43 • 152743 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
21 мая, 09:21 • 138149 просмотра

Как технологии и системные шаги помогают остановить «серый» импорт - комментарий юриста

Эксклюзив
21 мая, 06:00 • 140936 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 286330 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 116213 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 143127 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 327330 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
36%
748мм
Популярные новости

путин планирует захватить Сумы и аннексировать Сумскую область – ISW

22 мая, 01:47 • 40792 просмотра

Сенатор-республиканец Грэм пригрозил Китаю последствиями за поддержку россии в войне против Украины

22 мая, 02:18 • 33429 просмотра

Для подписания меморандума Украине нужен новый руководитель - мид рф

04:46 • 37015 просмотра

В Киеве из-за атаки рф обломки дрона упали на территории школы

05:39 • 38512 просмотра

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

07:48 • 14125 просмотра
публикации

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

09:24 • 16509 просмотра

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 103029 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 286330 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 235763 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 327330 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Фридрих Мерц

Биньямин Нетаньяху

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Израиль

Польша

Реклама
УНН Lite

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

07:48 • 14833 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 131308 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 154418 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 179061 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 138615 просмотра
Актуальное

Хранитель

Ми-8

ТикТок

Instagram

БПЛА в третий раз с начала года атаковал учебный центр ЗАЭС – МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 634 просмотра

МАГАТЭ обеспокоено инцидентами с дронами вблизи ЗАЭС. Зафиксирована очередная вероятная атака на учебный центр станции, это уже третий случай с начала года.

БПЛА в третий раз с начала года атаковал учебный центр ЗАЭС – МАГАТЭ

Инциденты с беспилотниками вблизи украинских атомных электростанций вызывают все большее беспокойство у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Утром команда агентства, работающая на Запорожской АЭС, зафиксировала очередную вероятную атаку дрона на учебный центр станции - уже третью с начала года. Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Мариано Гросси, передает УНН.

Детали

Гросси сообщил, что сегодня утром команда МАГАТЭ, базирующаяся на ЗАЭС, слышала очереди, совпавшие с вероятной атакой беспилотника на учебный центр на объекте. Сообщается, что это уже третий раз в этом году, когда учебный центр, расположенный сразу за периметром объекта, стал мишенью такого беспилотного летательного аппарата.

Эти сообщения об инцидентах с дронами вызывают большое беспокойство, поскольку они могут представлять прямую угрозу ядерной безопасности. Проще говоря: слишком много дронов летают вблизи ядерных объектов, не только Запорожской атомной электростанции. Это должно немедленно прекратиться

 – заявил гендиректор МАГАТЭ.

В заявлении говорится, что сотрудники агентства слышали стрельбу около 10:00 утра по местному времени, но не было понятно, связано ли это с атакой дронами.

ЗАЭС сообщила команде МАГАТЭ, что дрон врезался в крышу учебного центра, не причинив значительных повреждений, о пострадавших информация также не поступала.

Пока неизвестно, беспилотник непосредственно врезался в здание, или упал на сооружение после того, как его сбили, - сообщили в ЗАЭС.

СБУ задержала агента рф: готовил удар по линиям Ровенской АЭС13.05.25, 10:41 • 2984 просмотра

Команда МАГАТЭ обратилась с просьбой о разрешении посетить учебный центр, поскольку имела возможность это сделать после предыдущего подобного инцидента, произошедшего в апреле. Однако пока разрешение не было предоставлено.

Дополнение

14 февраля текущего года российский беспилотник серьезно повредил Новый безопасный конфайнмент (НБК) на Чернобыльской АЭС, построенный для предотвращения любого радиоактивного выброса из реакторного блока №4, разрушенного в результате аварии 1986 года, и для его защиты от внешних опасностей.

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины04.03.25, 02:31 • 79490 просмотров

В середине апреля вблизи учебного центра ЗАЭС был сбит беспилотник, который разбился чуть более чем через три месяца после другой атаки дрона на тот же центр.

Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС также регулярно сообщают об обнаружении дронов поблизости. В минувшую пятницу команду МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС сообщили, что дроны наблюдали всего в 2 км от станции. Команда сообщила, что слышала зенитный огонь из своего отеля. В ту же ночь сообщалось, что дроны пролетали через Чернобыльскую зону отчуждения.

Напомним

В марте текущего года 47 государств-членов МАГАТЭ поддержали суверенитет Украины и осудили оккупацию россией Запорожской АЭС.

Алена Уткина

Алена Уткина

Война
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Украина
Brent
$63.93
Bitcoin
$110,820.00
S&P 500
$5,852.88
Tesla
$335.56
Газ TTF
$36.94
Золото
$3,304.84
Ethereum
$2,663.06