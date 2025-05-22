БПЛА в третий раз с начала года атаковал учебный центр ЗАЭС – МАГАТЭ

Инциденты с беспилотниками вблизи украинских атомных электростанций вызывают все большее беспокойство у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Утром команда агентства, работающая на Запорожской АЭС, зафиксировала очередную вероятную атаку дрона на учебный центр станции - уже третью с начала года. Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Мариано Гросси, передает УНН.

Детали

Гросси сообщил, что сегодня утром команда МАГАТЭ, базирующаяся на ЗАЭС, слышала очереди, совпавшие с вероятной атакой беспилотника на учебный центр на объекте. Сообщается, что это уже третий раз в этом году, когда учебный центр, расположенный сразу за периметром объекта, стал мишенью такого беспилотного летательного аппарата.

Эти сообщения об инцидентах с дронами вызывают большое беспокойство, поскольку они могут представлять прямую угрозу ядерной безопасности. Проще говоря: слишком много дронов летают вблизи ядерных объектов, не только Запорожской атомной электростанции. Это должно немедленно прекратиться – заявил гендиректор МАГАТЭ.

В заявлении говорится, что сотрудники агентства слышали стрельбу около 10:00 утра по местному времени, но не было понятно, связано ли это с атакой дронами.

ЗАЭС сообщила команде МАГАТЭ, что дрон врезался в крышу учебного центра, не причинив значительных повреждений, о пострадавших информация также не поступала.

Пока неизвестно, беспилотник непосредственно врезался в здание, или упал на сооружение после того, как его сбили, - сообщили в ЗАЭС.

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Команда МАГАТЭ обратилась с просьбой о разрешении посетить учебный центр, поскольку имела возможность это сделать после предыдущего подобного инцидента, произошедшего в апреле. Однако пока разрешение не было предоставлено.

Дополнение

14 февраля текущего года российский беспилотник серьезно повредил Новый безопасный конфайнмент (НБК) на Чернобыльской АЭС, построенный для предотвращения любого радиоактивного выброса из реакторного блока №4, разрушенного в результате аварии 1986 года, и для его защиты от внешних опасностей.

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В середине апреля вблизи учебного центра ЗАЭС был сбит беспилотник, который разбился чуть более чем через три месяца после другой атаки дрона на тот же центр.

Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС также регулярно сообщают об обнаружении дронов поблизости. В минувшую пятницу команду МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС сообщили, что дроны наблюдали всего в 2 км от станции. Команда сообщила, что слышала зенитный огонь из своего отеля. В ту же ночь сообщалось, что дроны пролетали через Чернобыльскую зону отчуждения.

Напомним

В марте текущего года 47 государств-членов МАГАТЭ поддержали суверенитет Украины и осудили оккупацию россией Запорожской АЭС.