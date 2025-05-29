россия использует ЗАЭС как военную базу и инструмент политического шантажа - Представительство Украины в ОБСЕ и ООН
Киев • УНН
Россия использует ЗАЭС как военную базу и инструмент шантажа, препятствуя работе миссии МАГАТЭ. Украина призывает усилить давление на рф для деоккупации станции.
россия препятствует работе миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает Представительство Украины в ОБСЕ и ООН, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что страна-агрессор продолжает использовать захваченную ЗАЭС как военную базу и инструмент политического шантажа, а также системно препятствует работе экспертов миссии МАГАТЭ.
Государство-агрессор неоднократно отказывалось предоставить гарантии безопасности для ротации миссии через подконтрольную Украине территорию и целенаправленно создавало угрозы для движения по согласованному маршруту. Пример – российский удар дроном по автомобилю с логотипом МАГАТЭ в декабре 2024 года. Эти действия россии откровенно пренебрегают международными дипломатическими усилиями, включая инициативы Соединенных Штатов Америки, направленные на прекращение войны и обеспечение глобальной ядерной безопасности
В Представительстве указывают, что политика шантажа, террора, агрессии и демонстративного пренебрежения к международному праву и Уставу ООН со стороны россии заставила МАГАТЭ во второй раз проводить ротацию через временно оккупированную территорию Украины, ведь более 80 дней эксперты Агентства работали в условиях постоянного давления, ограничений свободы передвижения и присутствия вооруженных российских подразделений.
Несмотря на российское давление, МАГАТЭ остается преданным принципам международного права, в частности незыблемости суверенитета и территориальной целостности Украины, и не признает никаких изменений юрисдикции над Запорожской АЭС, которая несмотря ни на что остается украинским ядерным объектом
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Там отметили критическую важность сохранения такой позиции международными организациями, а также призвали усиливать давление на россию для деоккупации и демилитаризации ЗАЭС.
"Украина призывает к выработке прозрачного, основанного на международном праве механизма, который позволит осуществлять ротацию персонала МАГАТЭ исключительно через территорию, подконтрольную Правительству Украины, вплоть до полного возвращения ЗАЭС ее законному владельцу – Украине. Это единственно возможный путь к обеспечению ядерной безопасности и соблюдению международного правопорядка", - отмечается в сообщении.
Контекст
По данным The New York Times, снимки со спутника свидетельствуют о плане россии по перезапуску захвата Запорожской атомной электростанции. Согласно новому отчету Greenpeace, россия строит линию электропередач на оккупированной южной части Украины, чтобы подключить к собственной сети захваченную ею крупную атомную электростанцию.
Министр энергетики Украины заявил, что попытки россиян запустить энергоблоки ЗАЭС могут иметь опасные последствия. Он призвал МАГАТЭ не допустить катастрофического сценария.
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