россия использует ЗАЭС как военную базу и инструмент политического шантажа - Представительство Украины в ОБСЕ и ООН

россия препятствует работе миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает Представительство Украины в ОБСЕ и ООН, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что страна-агрессор продолжает использовать захваченную ЗАЭС как военную базу и инструмент политического шантажа, а также системно препятствует работе экспертов миссии МАГАТЭ.

Государство-агрессор неоднократно отказывалось предоставить гарантии безопасности для ротации миссии через подконтрольную Украине территорию и целенаправленно создавало угрозы для движения по согласованному маршруту. Пример – российский удар дроном по автомобилю с логотипом МАГАТЭ в декабре 2024 года. Эти действия россии откровенно пренебрегают международными дипломатическими усилиями, включая инициативы Соединенных Штатов Америки, направленные на прекращение войны и обеспечение глобальной ядерной безопасности - говорится в сообщении.

В Представительстве указывают, что политика шантажа, террора, агрессии и демонстративного пренебрежения к международному праву и Уставу ООН со стороны россии заставила МАГАТЭ во второй раз проводить ротацию через временно оккупированную территорию Украины, ведь более 80 дней эксперты Агентства работали в условиях постоянного давления, ограничений свободы передвижения и присутствия вооруженных российских подразделений.

Несмотря на российское давление, МАГАТЭ остается преданным принципам международного права, в частности незыблемости суверенитета и территориальной целостности Украины, и не признает никаких изменений юрисдикции над Запорожской АЭС, которая несмотря ни на что остается украинским ядерным объектом - подчеркнули в Представительстве Украины в ОБСЕ и ООН.

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Там отметили критическую важность сохранения такой позиции международными организациями, а также призвали усиливать давление на россию для деоккупации и демилитаризации ЗАЭС.

"Украина призывает к выработке прозрачного, основанного на международном праве механизма, который позволит осуществлять ротацию персонала МАГАТЭ исключительно через территорию, подконтрольную Правительству Украины, вплоть до полного возвращения ЗАЭС ее законному владельцу – Украине. Это единственно возможный путь к обеспечению ядерной безопасности и соблюдению международного правопорядка", - отмечается в сообщении.

Контекст

По данным The New York Times, снимки со спутника свидетельствуют о плане россии по перезапуску захвата Запорожской атомной электростанции. Согласно новому отчету Greenpeace, россия строит линию электропередач на оккупированной южной части Украины, чтобы подключить к собственной сети захваченную ею крупную атомную электростанцию.

Министр энергетики Украины заявил, что попытки россиян запустить энергоблоки ЗАЭС могут иметь опасные последствия. Он призвал МАГАТЭ не допустить катастрофического сценария.

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