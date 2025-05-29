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МАГАТЕ не бачить ознак підготовки росіян до запуску ЗАЕС

Київ • УНН

 • 452 перегляди

Представник МАГАТЕ заявив, що наразі немає ознак підготовки до запуску Запорізької АЕС. Це пролунало після скарг України на інформацію про ймовірне підключення ЗАЕС до мережі рф.

МАГАТЕ не бачить ознак підготовки росіян до запуску ЗАЕС

Жодних ознак того, що росія готується до запуску Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), немає. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного офіційного представника Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), інформує УНН.

Деталі

Ця заява пролунала після скарг України на повідомлення про те, що росія готується підключити ЗАЕС до своєї мережі.

Наші команди продовжують підтверджувати, що на даний момент немає жодних ознак того, що зараз будуть проводитися будь-які активні приготування до перезапуску станції

сказав представник МАГАТЕ.

Видання вказує що ЗАЕС, яка нині перебуває під контролем рф, є найбільшою атомною електростанцією в Європі.

Нагадаємо

За даними The New York Times, знімки із супутника свідчать про план росії щодо перезапуску захоплення Запорізької атомної електростанції. Згідно з новим звітом Greenpeace, росія будує лінію електропередач на окупованій південній частині України, щоб підключити до власної мережі захоплену нею велику атомну електростанцію.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що спроби росіян запустити енергоблоки ЗАЕС можуть мати небезпечні наслідки. Він закликав МАГАТЕ не допустити катастрофічного сценарію.

росія використовує ЗАЕС як військову базу та інструмент політичного шантажу - Представництво України в ОБСЄ та ООН29.05.25, 02:58 • 3106 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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