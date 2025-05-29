МАГАТЕ не бачить ознак підготовки росіян до запуску ЗАЕС

Жодних ознак того, що росія готується до запуску Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), немає. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного офіційного представника Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), інформує УНН.

Ця заява пролунала після скарг України на повідомлення про те, що росія готується підключити ЗАЕС до своєї мережі.

Наші команди продовжують підтверджувати, що на даний момент немає жодних ознак того, що зараз будуть проводитися будь-які активні приготування до перезапуску станції