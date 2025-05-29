МАГАТЭ не видит признаков подготовки россиян к запуску ЗАЭС

Никаких признаков того, что россия готовится к запуску Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), нет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного официального представителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), информирует УНН.

Детали

Это заявление прозвучало после жалоб Украины на сообщения о том, что россия готовится подключить ЗАЭС к своей сети.

Наши команды продолжают подтверждать, что на данный момент нет никаких признаков того, что сейчас будут проводиться какие-либо активные приготовления к перезапуску станции сказал представитель МАГАТЭ.

Издание указывает, что ЗАЭС, которая сейчас находится под контролем рф, является крупнейшей атомной электростанцией в Европе.

Напомним

По данным The New York Times, снимки со спутника свидетельствуют о плане россии по перезапуску захвата Запорожской атомной электростанции. Согласно новому отчету Greenpeace, россия строит линию электропередач на оккупированной южной части Украины, чтобы подключить к собственной сети захваченную ею крупную атомную электростанцию.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что попытки россиян запустить энергоблоки ЗАЭС могут иметь опасные последствия. Он призвал МАГАТЭ не допустить катастрофического сценария.

россия использует ЗАЭС как военную базу и инструмент политического шантажа - Представительство Украины в ОБСЕ и ООН