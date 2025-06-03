Попытки рф перезапустить ЗАЭС во время оккупации технически неосуществимы: Сибига поговорил с гендиректором МАГАТЭ
Киев • УНН
Андрей Сибига обсудил с Рафаэлем Гросси функционирование ЗАЭС и важную роль МАГАТЭ. Украина настаивает на возвращении ЗАЭС под свой контроль в соответствии с международными стандартами.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси функционирование оккупированной россией Запорожской АЭС и важную роль МАГАТЭ в обеспечении ядерной безопасности, передает УНН.
... имел подробный разговор с Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси относительно функционирования оккупированной россией Запорожской АЭС и важной роли МАГАТЭ в обеспечении ядерной безопасности
По его словам, ЗАЭС остается украинским объектом и должна быть возвращена под контроль Украины в соответствии с международными стандартами ядерной безопасности.
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