Попытки рф перезапустить ЗАЭС во время оккупации технически неосуществимы: Сибига поговорил с гендиректором МАГАТЭ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси функционирование оккупированной россией Запорожской АЭС и важную роль МАГАТЭ в обеспечении ядерной безопасности, передает УНН.

... имел подробный разговор с Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси относительно функционирования оккупированной россией Запорожской АЭС и важной роли МАГАТЭ в обеспечении ядерной безопасности - сообщил Сибига.

По его словам, ЗАЭС остается украинским объектом и должна быть возвращена под контроль Украины в соответствии с международными стандартами ядерной безопасности.

Ситуация с электроснабжением ЗАЭС остается чрезвычайно нестабильной – гендиректор МАГАТЭ

Вместе с МАГАТЭ мы подтвердили, что любые попытки россии перезапустить ее во время оккупации являются технически невозможными и чрезвычайно опасными. Мы также обсудили участие МАГАТЭ в Конференции по восстановлению Украины 2025 года и будущие совместные шаги, направленные на дальнейшее развитие ядерно-энергетического сектора Украины - резюмировал Сибига.

МАГАТЭ не соглашается с отчетом Greenpeace о подготовительных работах россиян по запуску ЗАЭС - Гросси