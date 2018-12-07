Справу щодо екс-міліціонерів, які побили активіста Євромайдану, передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх співробітників міліції Києва, один з яких нині працює у Національній поліції, за обвинуваченням у незаконному затриманні та побитті активіста Євромайдану. Про це йдеться у повідомленні Управління спецрозслідувань ГПУ на сторінці у Facebook, передає УНН.
За інформацією Управління спецрозслідувань, обвинувальний акт було направлено до суду стосовно колишнього заступника начальника сектору кримінального розшуку одного із райуправлінь столичної міліції та оперуповноваженому цього підрозділу, який тепер працює оперуповноваженим управління карного розшуку Національної поліції в м. Києві).
Їм інкримінують у перевищення влади та безпідставне затримання у січні 2014 року на Подолі в Києві одного із студентів Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, що супроводжувалося застосуванням насильства та заподіянням потерпілому тілесних ушкоджень.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384, ст. 340 КК України, як перевищення влади за попередньою змовою групою осіб, службове підроблення, надання завідомо неправдивих показань та незаконне перешкоджання організації проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.
У відомстві поінформували, що після того, як студента затримали та побили, його разом з іншими затриманими студентами доставили до одного з райуправлінь міліції, де на підставі сфальсифікованих матеріалів кримінального провадження їх було незаконно притягнуто до відповідальності.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384, ст. 340 КК України, як перевищення влади за попередньою змовою групою осіб, службове підроблення, надання завідомо неправдивих показань та незаконне перешкоджання організації проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.
Нагадаємо, 19 листопада ГПУ завершила слідство щодо судді, який арештовував активістів Майдану.
Євромайдан або Революція гідності тривала по всій країні з 21 листопада 2013 року до кінця лютого 2014 року. Мітингувальникам протистояли правоохоронні органи, серед них - спецпідрозділ "Беркут", а також парамілітарні загони озброєних спортсменів (тітушки). За час Євромайдану загинуло понад 100 людей, сотні дістали поранення.
Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомляв, що 21 із 26 екс-беркутівців, підозрюваних у причетності до розстрілів на Майдані 20 лютого 2014 року, набули громадянства РФ. Більшість з них переховуються у Росії та в окупованому Криму. Країна-агресор відмовила у екстрадиції.