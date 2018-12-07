Справу щодо екс-міліціонерів, які побили активіста Євромайдану, передали до суду

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх співробітників міліції Києва, один з яких нині працює у Національній поліції, за обвинуваченням у незаконному затриманні та побитті активіста Євромайдану. Про це йдеться у повідомленні Управління спецрозслідувань ГПУ на сторінці у Facebook, передає УНН.