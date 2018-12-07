Дело в отношении экс-милиционеров, избивших активиста Евромайдана, передали в суд

По информации Управления спецрасследований, обвинительный акт был направлен в суд в отношении бывшего заместителя начальника сектора уголовного розыска одного из райуправлений столичной милиции и оперуполномоченному этого подразделения, который теперь работает оперуполномоченным управления уголовного розыска Национальной полиции в г. Киеве).

Им инкриминируют в превышении власти и безосновательное задержание в январе 2014 года на Подоле в Киеве одного из студентов Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого, что сопровождалось применением насилия и причинением потерпевшему телесных повреждений.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384, ст. 340 УК Украины, как превышение власти по предварительному сговору группой лиц, служебный подлог, предоставление заведомо ложных показаний и незаконное препятствование организации проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

В ведомстве сообщили, что после того, как студента задержали и избили его вместе с другими задержанными студентами доставили в одно из райуправления милиции, где на основании сфальсифицированных материалов уголовного производства их было незаконно привлечено к ответственности.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384, ст. 340 УК Украины, как превышение власти по предварительному сговору группой лиц, служебный подлог, предоставление заведомо ложных показаний и незаконное препятствование организации проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

Напомним, 19 ноября ГПУ завершила следствие в отношении судьи, который арестовывал активистов Майдана.

Евромайдан или Революция достоинства продолжалась по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы, среди них - спецподразделение "Беркут", а также парамилитарные отряды вооруженных спортсменов (титушки). За время Евромайдана погибли более 100 человек, сотни получили ранения.

Руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщал, что 21 из 26 экс-беркутовцев, подозреваемых в причастности к расстрелам на Майдане 20 февраля 2014 года, получили гражданство РФ. Большинство из них скрываются в России и в оккупированном Крыму. Страна агрессор отказала в экстрадиции.