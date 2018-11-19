ГПУ завершила слідство щодо судді, який арештовував активістів Майдану

"Завершено розслідування стосовно заступника голови Дніпровського районного суду м. Києва за фактами винесення завідомо неправосудних рішень про застосування запобіжних заходів, у тому числі тримання під вартою щодо 4 осіб, яких 18.02.2014 працівниками правоохоронних органів незаконно затримано, сфальсифіковано матеріали провадження і притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях, а до суду подані незаконні клопотання про їх арешт", - розповіли у відомстві.

Зокрема, як уточнили у прокуратурі, дії судді кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, здійснене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 375 КК України (постановлення суддею завідомо неправосудних ухвал, що спричинило тяжкі наслідки).

Стороні захисту, за даними прес-служби, відкрито доступ до матеріалів і після ознайомлення підозрюваного з матеріалами провадження обвинувальний акт буде направлено до суду.

Водночас, в управлінні спецрозслідувань занепокоєні тим, що слідчі судді Печерського районного суду Києва під час розгляду клопотань прокурорів ГПУ про обрання міри запобіжних заходів підозрюваним суддям у справі Майдану не задовольняють клопотання або ж їхній розгляд затягується.

Крім того, у відомстві поінформували, що за схожими епізодами, як у цьому провадженні, до суду ще в грудні 2016-го та січні 2017 року спрямовано обвинувальні акти стосовно заступника начальника Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві – начальника слідчого відділу, його заступника, 6 слідчих, а також прокурора відділу прокуратури м. Києва.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали колишнього співробітника Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ за підозрою у вбивствах активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві.