ГПУ завершила следствие в отношении судьи, который арестовывал активистов Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершило досудебное расследование в отношении заместителя председателя Днепровского районного суда Киева по факту вынесения заведомо неправосудных решений в отношении активистов Майдана в феврале 2014 года. Об этом говорится в сообщении отдела связей с общественностью и СМИ ГПУ, передает УНН.
"Завершено расследование в отношении заместителя председателя Днепровского районного суда г. Киева по фактам вынесения заведомо неправосудных решений о применении мер, в том числе содержания под стражей в отношении 4 лиц, которых 18.02.2014 сотрудниками правоохранительных органов незаконно задержали, сфальсифицированы материалы производства и привлечены к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках, а в суд поданы незаконные ходатайство об их аресте", - рассказали в ведомстве.
В частности, как уточнили в прокуратуре, действия судьи квалифицировали по ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудных решений, повлекшее тяжкие последствия).
Стороне защиты, по данным пресс-службы, открыт доступ к материалам и после ознакомления подозреваемого с материалами производства обвинительный акт будет направлен в суд.
В то же время, в управлении спецрасследований обеспокоены тем, что следственные судьи Печерского районного суда Киева при рассмотрении ходатайств прокуроров ГПУ об избрании меры пресечения подозреваемым судьям по делу Майдана не удовлетворяют ходатайства или их рассмотрение затягивается.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что по сходным эпизодам, как в этом производстве, в суд еще в декабре 2016-го и январе 2017-го направлено обвинительные акты в отношении заместителя начальника Днепровского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве - начальника следственного отдела, его заместителя, 6 следователей, а также прокурора отдела прокуратуры г. Киев.
Напомним, недавно правоохранители задержали бывшего сотрудника внутренних войск Министерства внутренних дел по подозрению в убийствах активистов Майдана на улице Институтской в Киеве.