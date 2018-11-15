Правоохоронці затримали снайпера Майдану

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Правоохоронці затримали колишнього співробітника Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ за підозрою у вбивствах активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві. Суд його арештував на 60 днів до 29 грудня 2018 року. Про це УНН стало відомо з власних джерел.