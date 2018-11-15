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Правоохоронці затримали снайпера Майдану

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Правоохоронці затримали колишнього співробітника Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ за підозрою у вбивствах активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві. Суд його арештував на 60 днів до 29 грудня 2018 року. Про це УНН стало відомо з власних джерел.

Колишнього бійця Внутрішніх військ МВС, а нині співробітника Нацгвардії, було затримано днів 10 тому.

“Наразі йому вже повідомлено про підозру”, — сказав співрозмовник агентства.

Зокрема, йому повідомлено про підозру за ч.3 ст.365 (у редакції від 7 квітня 2011 року), п.п.1, 5, 12 ч.2 ст.115 (у редакції від 5 листопада 2009 року) КК України.

Відповідно до рішення суду, колишній спецпризначенець ВВ МВС був озброєний снайперською гвинтівкою із оптичним прицілом і розміщувався на той час біля бетонних блоків на території клубу Кабінету міністрів. З цієї позиції, як вказано, проглядалася вулиця Інститутська. Близько 11:28 він “здійснив постріл із снайперської гвинтівки” по мітингувальнику.

Суд його арештував до 29 грудня 2018 року.

Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.

П’ятьом колишнім “беркутівцям” інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Раніше повідомлялося, що Росія офіційно відмовила Україні в екстрадиції 21 екс-“беркутівця”.

Українські Національні Новини

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