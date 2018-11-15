Правоохранители задержали снайпера Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Правоохранители задержали бывшего сотрудника внутренних войск Министерства внутренних дел по подозрению в убийствах активистов Майдана на улице Институтской в Киеве. Суд его арестовал на 60 дней до 29 декабря 2018 года. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Бывший боец Внутренних войск МВД, а ныне сотрудник Нацгвардии, был задержан дней 10 назад.
“Сейчас ему уже сообщено о подозрении”, — сказал собеседник агентства.
В частности, ему сообщено о подозрении по ч.3 ст.365 (в редакции от 7 апреля 2011 года), п.п.1, 5, 12 ч.2 ст.115 (в редакции от 5 ноября 2009 года) УК Украины.
Согласно решению суда, бывший спецназовец ВВ МВД был вооружен снайперской винтовкой с оптическим прицелом и размещался в то время возле бетонных блоков на территории клуба Кабинета министров. С этой позиции, как указано, просматривалася улица Институтская. Около 11:28 он “выстрелил из снайперской винтовки” по митингующим.
Суд его арестовал до 29 декабря 2018 года.
Как сообщал УНН, в мае 2015 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.
Пяти бывшим “Беркуту” инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.
Ранее сообщалось, что Россия официально отказала Украине в экстрадиции 21 экс-“беркутовца”.