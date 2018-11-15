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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105667 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111592 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 148711 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143580 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136068 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128011 просмотра

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7 марта, 08:52 • 170558 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141639 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145407 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Правоохранители задержали снайпера Майдана

Правоохранители задержали снайпера Майдана

Киев  •  УНН

 • 25637 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Правоохранители задержали бывшего сотрудника внутренних войск Министерства внутренних дел по подозрению в убийствах активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве. Суд его арестовал на 60 дней до 29 декабря 2018 года. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Бывший боец Внутренних войск МВД, а ныне сотрудник Нацгвардии, был задержан дней 10 назад.

“Сейчас ему уже сообщено о подозрении”, — сказал собеседник агентства.

В частности, ему сообщено о подозрении по ч.3 ст.365 (в редакции от 7 апреля 2011 года), п.п.1, 5, 12 ч.2 ст.115 (в редакции от 5 ноября 2009 года) УК Украины.

Согласно решению суда, бывший спецназовец ВВ МВД был вооружен снайперской винтовкой с оптическим прицелом и размещался в то время возле бетонных блоков на территории клуба Кабинета министров. С этой позиции, как указано, просматривалася улица Институтская. Около 11:28 он “выстрелил из снайперской винтовки” по митингующим.

Суд его арестовал до 29 декабря 2018 года.

Как сообщал УНН, в мае 2015 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Пяти бывшим “Беркуту” инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

Ранее сообщалось, что Россия официально отказала Украине в экстрадиции 21 экс-“беркутовца”.

Украинские Национальные Новости

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