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Росія відмовила Україні офіційно в екстрадиції 21 екс-беркутівця – ГПУ

Росія відмовила Україні офіційно в екстрадиції 21 екс-беркутівця – ГПУ

Київ • УНН

 • 20225 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Російська Федерація офіційно відмовила Україні у видачі 21 колишнього співробітника спецпідрозділу "Беркут" у зв’язку з тим, що вони отримали російське громадянство. Про це сказав у коментарі УНН керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

“Відмова (в екстрадиції — ред.) надійшла по 21 екс-беркутівцю, в тому числі, щодо Кусюка (колишнього командира київського "Беркута" — ред.)”, — сказав він.

С.Горбатюк уточнив, що екс-командир київського “Беркута” Сергій Кусюк отримав російське громадянство ще 21 травня 2014 року.

Нагадаємо, колишньому командиру полку київського “Беркуту” Сергію Кусюку, якого помітили під час мітингу в Москві 12 червня, повідомлено про підозру у семи кримінальних провадженнях.

Як повідомляв УНН, у березні-квітні 2014 року правоохоронці затримали і заарештували екс-співробітників “Беркута” Сергія Зінченка, Павла Аброськіна і їхнього командира Дмитра Садовника за підозрою в розстрілі активістів Євромайдану на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого.

У жовтні 2014 року екс-командир роти “Беркута” Д.Садовник, який знаходився під домашнім арештом, утік. Водночас С.Зінченко та П.Аброськін наразі перебувають під вартою.

На сьогодні Святошинський райсуд Києва розглядає кримінальне провадження щодо п’яти екс-беркутівців: Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського, обвинувачених урозстрілі активістів.

Українські Національні Новини

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