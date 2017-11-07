Росія відмовила Україні офіційно в екстрадиції 21 екс-беркутівця – ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Російська Федерація офіційно відмовила Україні у видачі 21 колишнього співробітника спецпідрозділу "Беркут" у зв’язку з тим, що вони отримали російське громадянство. Про це сказав у коментарі УНН керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.
“Відмова (в екстрадиції — ред.) надійшла по 21 екс-беркутівцю, в тому числі, щодо Кусюка (колишнього командира київського "Беркута" — ред.)”, — сказав він.
С.Горбатюк уточнив, що екс-командир київського “Беркута” Сергій Кусюк отримав російське громадянство ще 21 травня 2014 року.
Нагадаємо, колишньому командиру полку київського “Беркуту” Сергію Кусюку, якого помітили під час мітингу в Москві 12 червня, повідомлено про підозру у семи кримінальних провадженнях.
Як повідомляв УНН, у березні-квітні 2014 року правоохоронці затримали і заарештували екс-співробітників “Беркута” Сергія Зінченка, Павла Аброськіна і їхнього командира Дмитра Садовника за підозрою в розстрілі активістів Євромайдану на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого.
У жовтні 2014 року екс-командир роти “Беркута” Д.Садовник, який знаходився під домашнім арештом, утік. Водночас С.Зінченко та П.Аброськін наразі перебувають під вартою.
На сьогодні Святошинський райсуд Києва розглядає кримінальне провадження щодо п’яти екс-беркутівців: Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського, обвинувачених урозстрілі активістів.