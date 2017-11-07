Россия отказала Украине официально в экстрадиции 21 экс-беркутовца - ГПУ

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 55464 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 123120 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105397 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108058 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106697 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100019 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105003 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102437 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145034 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Россия отказала Украине официально в экстрадиции 21 экс-беркутовца - ГПУ

Россия отказала Украине официально в экстрадиции 21 экс-беркутовца - ГПУ

Киев  •  УНН

 • 20216 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Российская Федерация официально отказала Украине в выдаче 21 бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" в связи с тем, что они получили российское гражданство. Об этом сказал в комментарии УНН руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"Отказ (в экстрадиции - ред.) поступила по 21 экс-беркутовцу, в том числе, по Кусюку (бывшему командиру киевского "Беркута" - ред.)", - сказал он.

С.Горбатюк уточнил, что экс-командир киевского "Беркута" Сергей Кусюк получил российское гражданство еще 21 мая 2014.

Напомним, бывшему командиру полка киевского "Беркута" Сергею Кусюку, которого заметили во время митинга в Москве 12 июня, сообщается о подозрении в семи уголовных производствах.

Как сообщал УНН, в марте-апреле 2014 года правоохранители задержали и арестовали экс-сотрудников "Беркута" Сергея Зинченко, Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника по подозрению в расстреле активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля.

В октябре 2014 года экс-командир роты "Беркута" Д.Садовник, который находился под домашним арестом, убежал. В то же время С.Зинченко и П.Аброськин сейчас находятся под стражей.

Сегодня Святошинский райсуд Киева рассматривает уголовное производство в отношении пяти экс-беркутовцев: Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле активистов.

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