Россия отказала Украине официально в экстрадиции 21 экс-беркутовца - ГПУ

"Отказ (в экстрадиции - ред.) поступила по 21 экс-беркутовцу, в том числе, по Кусюку (бывшему командиру киевского "Беркута" - ред.)", - сказал он.

С.Горбатюк уточнил, что экс-командир киевского "Беркута" Сергей Кусюк получил российское гражданство еще 21 мая 2014.

Напомним, бывшему командиру полка киевского "Беркута" Сергею Кусюку, которого заметили во время митинга в Москве 12 июня, сообщается о подозрении в семи уголовных производствах.

Как сообщал УНН, в марте-апреле 2014 года правоохранители задержали и арестовали экс-сотрудников "Беркута" Сергея Зинченко, Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника по подозрению в расстреле активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля.

В октябре 2014 года экс-командир роты "Беркута" Д.Садовник, который находился под домашним арестом, убежал. В то же время С.Зинченко и П.Аброськин сейчас находятся под стражей.

Сегодня Святошинский райсуд Киева рассматривает уголовное производство в отношении пяти экс-беркутовцев: Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле активистов.