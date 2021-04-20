Справи Майдану: суд заочно арештував ексголову МВС Захарченка, тепер є право на екстрадицію

ukru
Ексклюзив
10:51 • 55767 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 101398 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 133175 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 174444 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 257643 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 186380 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 179283 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188568 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155298 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160327 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 56385 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

09:47 • 76761 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 103670 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 116384 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

10:55 • 54388 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 257643 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 204105 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 298875 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 293934 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 420329 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 20240 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 96722 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 100715 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 96854 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112810 перегляди
Актуальне
Справи Майдану: суд заочно арештував ексголову МВС Захарченка, тепер є право на екстрадицію

Справи Майдану: суд заочно арештував ексголову МВС Захарченка, тепер є право на екстрадицію

Київ • УНН

 • 23251 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Печерський районний суд міста Києва заочно арештував колишніх міністра внутрішніх справ та його заступника у справі Майдану щодо організації поставки в Україну російських гранат. Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно ексміністра та його заступника процедуру екстрадиції. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора, передає УНН.

Цитата:

"За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд Києва обрав колишнім міністру внутрішніх справ України та його заступнику запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами перевищення влади та службових повноважень під час поставки гранат з Російської Федерації, що спричинило тяжкі наслідки, та організації розтрати грошових коштів МВС України в особливо великих розмірах на їх розмитнення (ч.3 ст.365, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України)", - повідомили в ОГП.

В Офісі Генпрокурора відзначили, що "таке рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно колишніх міністра та його заступника процедуру екстрадиції". 

Деталі справи

За даними слідства, "з метою озброєння особового складу працівників органів внутрішніх справ, експосадовці міністерства організували у січні 2014 року незаконну поставку в Україну 13 тис. 406 одиниць гранат виробництва Російської Федерації".

Колишні міністр та його заступник також організували безпідставне митне оформлення ввезених гранат та сплату МВС України більше 1 млн 177 тис. грн митних платежів, додали у відомстві.

Вказані гранати, як зазначили в ОГП, не входили до переліку спеціальних засобів, що перебували на озброєнні МВС України та не пройшли випробування Міністерства охорони здоров’я України щодо можливості їх застосування до людей. "18 та 19 лютого 2014 року ввезені таким чином гранати російського виробництва було застосовано у центральній частині міста Києва до мітингувальників, внаслідок чого постраждало 86 осіб. Зокрема, за даними слідства, тяжкі тілесні ушкодження тоді отримали 17 осіб, середньої тяжкості – 23 особи, легкі – 45 осіб. Одна людина загинула", - відзначили в прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань. Також зазначається, що прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

Доповнення

Раніше суд дозволив заочне розслідування щодо ексголови МВС Віталія Захарченка, однак, в іншій справі - за підозрою ексвисокопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню мітингів, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до масових жертв серед мітингувальників під час масових акцій протесту в Києві, а також терористичного акту.

"Справи Майдану"

Минулої осені минуло 7 років від початку Майдану. Під час акцій протесту, за даними Офісу Генпрокурора, загинули 78 цивільних осіб і 13 правоохоронців. У протистоянні загалом постраждало понад 2,5 тисячі осіб, з них понад 2000 визнано потерпілими у кримінальних провадженнях.

У 2020 році “справи Майдану” перейшли до нового органу слідства — в січні минулого року було створено спеціальний підрозділ у Державному бюро розслідувань, що продовжив розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами в 2013-2014 роках.

Станом на 20 листопада 2020 року, за даними ОГП, суди першої інстанції розглядали 86 “справ Майдану”, процесуальне керівництво у яких — за Департаментом у справах Майдану Офісу Генпрокурора.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами