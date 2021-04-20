Справи Майдану: суд заочно арештував ексголову МВС Захарченка, тепер є право на екстрадицію

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"За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд Києва обрав колишнім міністру внутрішніх справ України та його заступнику запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами перевищення влади та службових повноважень під час поставки гранат з Російської Федерації, що спричинило тяжкі наслідки, та організації розтрати грошових коштів МВС України в особливо великих розмірах на їх розмитнення (ч.3 ст.365, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України)", - повідомили в ОГП.

В Офісі Генпрокурора відзначили, що "таке рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно колишніх міністра та його заступника процедуру екстрадиції".

Деталі справи

За даними слідства, "з метою озброєння особового складу працівників органів внутрішніх справ, експосадовці міністерства організували у січні 2014 року незаконну поставку в Україну 13 тис. 406 одиниць гранат виробництва Російської Федерації".

Колишні міністр та його заступник також організували безпідставне митне оформлення ввезених гранат та сплату МВС України більше 1 млн 177 тис. грн митних платежів, додали у відомстві.

Вказані гранати, як зазначили в ОГП, не входили до переліку спеціальних засобів, що перебували на озброєнні МВС України та не пройшли випробування Міністерства охорони здоров’я України щодо можливості їх застосування до людей. "18 та 19 лютого 2014 року ввезені таким чином гранати російського виробництва було застосовано у центральній частині міста Києва до мітингувальників, внаслідок чого постраждало 86 осіб. Зокрема, за даними слідства, тяжкі тілесні ушкодження тоді отримали 17 осіб, середньої тяжкості – 23 особи, легкі – 45 осіб. Одна людина загинула", - відзначили в прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань. Також зазначається, що прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

Доповнення

Раніше суд дозволив заочне розслідування щодо ексголови МВС Віталія Захарченка, однак, в іншій справі - за підозрою ексвисокопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню мітингів, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до масових жертв серед мітингувальників під час масових акцій протесту в Києві, а також терористичного акту.

"Справи Майдану"

Минулої осені минуло 7 років від початку Майдану. Під час акцій протесту, за даними Офісу Генпрокурора, загинули 78 цивільних осіб і 13 правоохоронців. У протистоянні загалом постраждало понад 2,5 тисячі осіб, з них понад 2000 визнано потерпілими у кримінальних провадженнях.

У 2020 році “справи Майдану” перейшли до нового органу слідства — в січні минулого року було створено спеціальний підрозділ у Державному бюро розслідувань, що продовжив розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами в 2013-2014 роках.

Станом на 20 листопада 2020 року, за даними ОГП, суди першої інстанції розглядали 86 “справ Майдану”, процесуальне керівництво у яких — за Департаментом у справах Майдану Офісу Генпрокурора.