Дела Майдана: суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко, теперь есть право на экстрадицию

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"При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд Киева избрал бывшим министру внутренних дел Украины и его заместителю меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам превышения власти и служебных полномочий при поставке гранат из Российской Федерации, повлекших тяжкие последствия, и организации растраты денежных средств МВД Украины в особо крупных размерах на их растаможивании (ч.3 ст.365, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины)", - сообщили в ОГП.

В Офисе Генпрокурора отметили, что "такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывших министра и его заместителя процедуру экстрадиции".

Детали дела

По данным следствия, "с целью вооружения личного состава работников органов внутренних дел, экс-чиновники министерства организовали в январе 2014 года незаконную поставку в Украину 13 тыс. 406 единиц гранат производства Российской Федерации".

Бывшие министр и его заместитель также организовали безосновательное таможенное оформление ввозимых гранат и уплату МВД Украины более 1 млн 177 тыс. грн таможенных платежей, добавили в ведомстве.

Указанные гранаты, как отметили в ОГП, не входили в перечень специальных средств, состоящих на вооружении МВД Украины и не прошли испытания Министерства здравоохранения Украины о возможности их применения в отношении людей. "18 и 19 февраля 2014 года ввозимые таким образом гранаты российского производства были применены в центральной части города Киева в отношении митингующих, в результате чего пострадали 86 человек. В частности, по данным следствия, тяжкие телесные повреждения тогда получили 17 человек, средней тяжести - 23 человека, легкие - 45 человек. Один человек погиб", - отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований. Также отмечается, что прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

Дополнение

Ранее суд позволил заочное расследование в отношении экс-главы МВД Виталия Захарченко, однако, в другом деле - по подозрению бывших топ-чиновников в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению митингов, превышении власти и служебных полномочий, что привело к массовым жертвам среди митингующих во время массовых акций протеста в Киеве, а также террористическом акте.

"Дела Майдана"

Прошлой осенью прошло 7 лет от начала Майдана. Во время акций протеста, по данным Офиса Генпрокурора, погибли 78 гражданских лиц и 13 правоохранителей. В противостоянии всего пострадало более 2,5 тысячи человек, из них более 2000 признаны потерпевшими по уголовным производствам.

В 2020 году "дела Майдана" перешли в новый орган следствия - в январе прошлого года было создано специальное подразделение в Государственном бюро расследований, продолжиашее расследование преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

По состоянию на 20 ноября 2020 года, по данным ОГП, суды первой инстанции рассматривали 86 "дел Майдана", процессуальное руководство в которых - за Департаментом по делам Майдана Офиса Генпрокурора.