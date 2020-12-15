Справи Майдану: суд дозволив заочне розслідування щодо ексголови МВС Захарченка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення заочного досудового розслідування стосовно колишнього Міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.
“За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього Міністра внутрішніх справ України, який переховується від органів слідства та суду. Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia)”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що дозвіл надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх Президента України Віктора Януковича, Міністра внутрішніх справ України та його заступника, Голови Служби безпеки України Олександра Якименка та його першого заступника, командувача внутрішніх військ МВС України та інших високопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 258 КК України).
Нагадаємо, Захарченка підозрюють в організації у складі організованої злочинної групи перевищення влади і службових повноважень співробітниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню мітингів, що призвело до масових жертв серед мітингувальників під час масових акцій протесту в Києві 18-20 лютого 2014 року.
Зазначимо, що у 2018 році суд вже давав дозвіл на заочне розслідування стосовно Захарченка.
У грудні 2015 року стало відомо, що Захарченко працює експертом у комітеті Держдуми Росії.