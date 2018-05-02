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Справу на екс-голову МВС Захарченка дозволили розслідувати заочно

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Про це УНН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Справу на екс-голову МВС Захарченка дозволили розслідувати заочно

"У п’ятницю, 27 квітня 2018 року, Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчих Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього міністра внутрішніх справ України В.Захарченка", - повідомили у відомстві.

Зокрема, йдеться про провадження за підозрою Захарченка в організації у складі організованої злочинної групи перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, організації умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині міста Києва у період з 18 по 20 лютого 2014 року та терористичного акту 20 лютого того ж року на вулиці Інститутській у столиці за ознаками злочинів, передбачених за ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.365, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст.115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 15, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 258 КК України.

У ГПУ нагадали, що спеціальне досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на підставі рішення суду вже здійснюється щодо інших екс-високопосадовців - членів організованої злочинної групи - колишнього президента Віктора Януковича, екс-голови СБУ Олександра Якименка та його колишнього першого заступника Володимира Тоцького, колишнього заступника голови МВС Віктора Ратушняка, колишнього заступника начальника Головного управління — начальника міліції громадської безпеки ГУ МВС України в Києві Петра Федчука.

Нагадаємо, суд у справі екс-беркутівців вирішив допитати екс-голову МВС Захарченка.

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