Справу на екс-голову МВС Захарченка дозволили розслідувати заочно
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Про це УНН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.
"У п’ятницю, 27 квітня 2018 року, Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчих Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього міністра внутрішніх справ України В.Захарченка", - повідомили у відомстві.
Зокрема, йдеться про провадження за підозрою Захарченка в організації у складі організованої злочинної групи перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, організації умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині міста Києва у період з 18 по 20 лютого 2014 року та терористичного акту 20 лютого того ж року на вулиці Інститутській у столиці за ознаками злочинів, передбачених за ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.365, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст.115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 15, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 258 КК України.
У ГПУ нагадали, що спеціальне досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на підставі рішення суду вже здійснюється щодо інших екс-високопосадовців - членів організованої злочинної групи - колишнього президента Віктора Януковича, екс-голови СБУ Олександра Якименка та його колишнього першого заступника Володимира Тоцького, колишнього заступника голови МВС Віктора Ратушняка, колишнього заступника начальника Головного управління — начальника міліції громадської безпеки ГУ МВС України в Києві Петра Федчука.
Нагадаємо, суд у справі екс-беркутівців вирішив допитати екс-голову МВС Захарченка.