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Дело на экс-главу МВД Захарченко разрешили расследовать заочно

Киев • УНН

 • 10384 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Печерский районный суд города Киева дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Генпрокуратуры.

Дело на экс-главу МВД Захарченко разрешили расследовать заочно

"В пятницу, 27 апреля 2018 года, Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователей Департамента специальных расследований ГПУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего министра внутренних дел Украины В.Захарченко", - сообщили в ведомстве.

В частности, речь идет о производстве по подозрению Захарченко в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть до наступления тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части города Киева в период с 18 по 20 февраля 2014 года и террористического акта 20 февраля в том же году на улице Институтской в ​​столице по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст.365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст.115, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 15, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 258 УК Украины.

В ГПУ напомнили, что специальное досудебное расследование в указанном уголовном производстве на основании решения суда уже осуществляется в отношении других экс-чиновников - членов организованной преступной группы - бывшего президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и его бывшего первого заместителя Владимира Тоцкого, бывшего заместителя главы МВД Виктора Ратушняка, бывшего заместителя начальника Главного управления - начальника милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве Петра Федчука.

Напомним, суд по делу экс-беркутовцев решил допросить экс-главу МВД Захарченко.

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