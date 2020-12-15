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Дела Майдана: суд разрешил заочное расследование экс-главы МВД Захарченко

Киев • УНН

 • 12082 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление заочного досудебного расследования в отношении бывшего Министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

Дела Майдана: суд разрешил заочное расследование экс-главы МВД Захарченко

“При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего Министра внутренних дел Украины, скрывающегося от органов следствия и суда. Такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia)”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших Президента Украины Виктора Януковича, министра внутренних дел Украины и его заместителя, председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко и его первого заместителя, командующего внутренних войск МВД Украины и других высокопоставленных должностных лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, а также террористического акта (ч . 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 п. п. 1 , 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 258 УК Украины).

Напомним, Захарченко подозревают в организации в составе организованной преступной группы превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению митингов, что привело к массовым жертвам среди митингующих во время массовых акций протеста в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

Отметим, что в 2018 году суд уже давал разрешение на заочное расследование в отношении Захарченко.

В декабре 2015 года стало известно, что Захарченко работает экспертом в комитете Госдумы России.

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