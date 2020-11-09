Справа "Бориспільського експресу": завершено розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Завершено досудове розслідування у справі щодо зловживань під час запровадження е-квитків на “Бориспільський експрес”, серед підозрюваних у справі зокрема, колишній директор філії Головного інформаційно-обчислювального центру АТ “Укрзалізниці” Олександр Войтко. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“Прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, та відкриття матеріалів у справі щодо зловживання службовим становищем при організації сервісу з продажу електронних квитків на “Бориспільський експрес”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на сьогодні матеріали кримінального провадження відкриті підозрюваним у справі, а саме колишньому директору філії Головного інформаційно-обчислювального центру АТ “Укрзалізниці” Олександр Войтко, його колишньому заступнику, директору та заступнику директора приватної фірми, а також бенефіціарному власнику іншої приватної компанії та їхнім захисникам.
“Після ознайомлення з матеріалами справи обвинувальний акт буде скеровано до ВАКС. Як вже повідомлялось, у 2018 році посадовці “Укрзалізниці” ініціювали закупівлю нового програмного забезпечення для організації системи продажу е-квитків щодо “Бориспільського експресу”. Для уникнення проведення відкритих торгів службовці підробили документацію та, всупереч закону, організували закупівлю за переговорною процедурою.
Проте в рамках проведеної експертизи було з’ясовано, що надане для продажу квитків на “Бориспільський Експрес” програмне забезпечення “Укрзалізниці” фактично дублює функціональні можливості вже наявного електронного сервісу і тим самим не потребує додаткових витрат.
“Зі свого боку розробник сервісу запропонував „Укрзалізниці“ безкоштовно реалізувати електронний продаж на „Бориспільський експрес“ — просто додавши відповідну опцію до вже функціонуючого сервісу. Однак, „Укрзалізниця“ обрала інший спосіб отримання сервісу — витративши 10,4 млн гривень за придбання цієї опції у іншої компанії”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, лише після початку досудового розслідування і проведення слідчий дій керівництво державного підприємства “Укрзалізниця” зупинило розрахунок за програмне забезпечення і 10,4 млн гривень залишились на рахунках державної компанії.
Нагадаємо, правоохоронцями повідомлено про підозру у причетності до зловживань під час запровадження е-квитків на “Бориспільський експрес” чотирьом особам, серед яких директор філії Головного інформаційно-обчислювального центру АТ “Укрзалізниці” Олександр Войтко.