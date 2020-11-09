Дело "Бориспольского экспресса": завершено расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Завершено досудебное расследование по делу о злоупотреблениях при введении е-билетов на “Бориспольский экспресс”, среди подозреваемых по делу в частности, бывший директор филиала Главного информационно-вычислительного центра АО “Укрзализныци” Александр Войтко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
“Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, и открытие материалов по делу о злоупотреблении служебным положением при организации сервиса по продаже электронных билетов на “Бориспольский экспресс”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что на сегодня материалы уголовного производства открыты подозреваемым по делу, а именно бывшему директору филиала Главного информационно-вычислительного центра АО “Укрзализныци” Александр Войтко, его бывшему заместителю, директору и заместителю директора частной фирмы, а также бенефициарному собственнику другой частной компании и их защитникам.
“После ознакомления с материалами дела обвинительный акт будет направлен в ВАКС. Как уже сообщалось, в 2018 году должностные лица “Укрзализныци” инициировали закупку нового программного обеспечения для организации системы продаж е-билетов касательно “Бориспольского экспресса”. Для избежания проведения открытых торгов служащие подделали документацию и, вопреки закону, организовали закупку по переговорной процедуре.
Однако в рамках проведенной экспертизы было установлено, что предоставленное для продажи билетов на “Бориспольский Экспресс” программное обеспечение “Укрзализныци” фактически дублирует функциональные возможности уже имеющегося электронного сервиса и тем самым не требует дополнительных затрат.
“Со своей стороны разработчик сервиса предложил „Укрзализныце“ бесплатно реализовать электронный продажу на „Бориспольский экспресс“ — просто добавив соответствующую опцию в уже функционирующего сервиса. Однако, „Укрзализныця“ выбрала другой способ получения сервиса — потратив 10,4 млн гривен за приобретение этой опции у другой компании”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, только после начала досудебного расследования и проведения следственных действий руководство государственного предприятия “Укрзализныця” остановило расчет за программное обеспечение и 10,4 млн гривен остались на счетах государственной компании.
Напомним, правоохранителями сообщено о подозрении в причастности к злоупотреблениям при введении е-билетов на “Бориспольский экспресс” четырем, среди которых директор филиала Главного информационно-вычислительного центра АО “Укрзализныци” Александр Войтко.