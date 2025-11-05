Спокійно, без вітру та опадів - прогноз погоди на 6 листопада від Діденко
Київ • УНН
В Україні 6-го листопада можливі періодичні тумани та відсутність дощів. Температура повітря вдень сягне +10 градусів, на півдні до +16.
У четвер в Україні очікуються періодичні тумани, дощів не передбачається, максимальна температура повітря впродовж дня близько +10 градусів. Пише УНН із посиланням на Наталку Діденко.
Деталі
У четвер, 6 листопада буде в Україні без опадів, але з імовірністю туманів та комфортною температурою повітря.
У ніч на 6-е листопада очікується в Україні очікується +3+8 градусів, а завтра вдень +10+14. На півдні буде ще тепліше - до +16 градусів.
В Києві у четвер є ймовірність туману, дощів не передбачається, максимальна температура повітря впродовж дня близько +10 градусів.
Після 11-го листопада похолоднішає, проте у листопаді похолодання чи навіть сніг - явище тимчасове, оскільки ще продовжується осінній місяц.
Нагадаємо
Цей тиждень в Україні почнеться з дощів, які охоплять більшість регіонів, проте до вихідних очікується прояснення та невелике потепління. Температура повітря коливатиметься від +3°C до +18°C залежно від дня та регіону.