Спокійно, без вітру та опадів - прогноз погоди на 6 листопада від Діденко

ukenru
12:20 • 810 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 5814 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
10:32 • 11127 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: в Укрзалізниці уточнили, чого це стосується
08:57 • 14011 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12 • 16522 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
07:17 • 15626 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 32290 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 31812 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
4 листопада, 18:07 • 53915 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 41218 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
У ЄС розглядають можливість запровадження "випробувального терміну" для нових країн-членів 5 листопада, 03:38 • 15982 перегляди
США завдали авіаудару по судну в Тихому океані: двоє загиблихVideo5 листопада, 04:09 • 8872 перегляди
Демократи здобули перемогу на перших масштабних виборах після повернення Трампа до влади5 листопада, 04:50 • 15760 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі08:51 • 11964 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto11:10 • 8534 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto11:38 • 5234 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto11:10 • 8716 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
4 листопада, 14:17 • 59534 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 55205 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 13:39 • 53648 перегляди
Спокійно, без вітру та опадів - прогноз погоди на 6 листопада від Діденко

Київ • УНН

 • 294 перегляди

В Україні 6-го листопада можливі періодичні тумани та відсутність дощів. Температура повітря вдень сягне +10 градусів, на півдні до +16.

Спокійно, без вітру та опадів - прогноз погоди на 6 листопада від Діденко

У четвер в Україні очікуються періодичні тумани, дощів не передбачається, максимальна температура повітря впродовж дня близько +10 градусів. Пише УНН із посиланням на Наталку Діденко.

Деталі

У четвер, 6 листопада буде в Україні без опадів, але з імовірністю туманів та комфортною температурою повітря.

У ніч на 6-е листопада очікується в Україні очікується +3+8 градусів, а завтра вдень +10+14. На півдні буде ще тепліше - до +16 градусів.

В Києві у четвер є ймовірність туману, дощів не передбачається, максимальна температура повітря впродовж дня близько +10 градусів.

Після 11-го листопада похолоднішає, проте у листопаді похолодання чи навіть сніг - явище тимчасове, оскільки ще продовжується осінній місяц.

Нагадаємо

Цей тиждень в Україні почнеться з дощів, які охоплять більшість регіонів, проте до вихідних очікується прояснення та невелике потепління. Температура повітря коливатиметься від +3°C до +18°C залежно від дня та регіону.

Ігор Тележніков

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Україна
Київ