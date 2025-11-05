Спокойно, без ветра и осадков – прогноз погоды на 6 ноября от Диденко
Киев • УНН
В Украине 6 ноября возможны периодические туманы и отсутствие дождей. Температура воздуха днем достигнет +10 градусов, на юге до +16.
В четверг в Украине ожидаются периодические туманы, дождей не предвидится, максимальная температура воздуха в течение дня около +10 градусов. Пишет УНН со ссылкой на Наталку Диденко.
Подробности
В четверг, 6 ноября, в Украине будет без осадков, но с вероятностью туманов и комфортной температурой воздуха.
В ночь на 6 ноября в Украине ожидается +3+8 градусов, а завтра днем +10+14. На юге будет еще теплее – до +16 градусов.
В Киеве в четверг есть вероятность тумана, дождей не предвидится, максимальная температура воздуха в течение дня около +10 градусов.
После 11 ноября похолодает, однако в ноябре похолодание или даже снег – явление временное, поскольку еще продолжается осенний месяц.
Напомним
Эта неделя в Украине начнется с дождей, которые охватят большинство регионов, однако к выходным ожидается прояснение и небольшое потепление. Температура воздуха будет колебаться от +3°C до +18°C в зависимости от дня и региона.