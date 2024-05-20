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Спеції та лаваш: в ДОТ розповіли, які позиції додалися до каталогу продуктів харчування для ЗСУ

Спеції та лаваш: в ДОТ розповіли, які позиції додалися до каталогу продуктів харчування для ЗСУ

Київ • УНН

 • 15044 перегляди

Близько 30 нових позицій, таких як спеції та лаваші, були додані до каталогу продуктів харчування для Збройних Сил України, в той час як деякі рідко замовлювані продукти були вилучені.

До каталогу продуктів харчування, які постачаються для Збройних сил України, додалося близько 30 нових позицій. Тепер їх в загальному 360. Харчуватися з новим каталогом, зміни до якого, були спільно напрацьовані міністерством оборони України та "Державним оператором тилу", розпочнуть вже з червня, повідомляє пресслужба ДОТ, пише УНН.

Зокрема, серед позицій, які були додані до каталогу:

  • паприка, духмяний перець, суміш спецій та коріандр, які поліпшать смак страв. Раніше у каталозі була передбачена лише сіль, лавровий лист та мелений перець;
  • лаваш та цільнозерновий хліб замість хлібу тривалого зберігання, який майже ніколи не замовляли;
  • харчові концентрати перших та других страв замістькруп швидкого приготування.

Частина позицій у каталозі були перейменовані, щоб адаптувати їх назви до реалій ринку та підвищити вимоги до якості. Наприклад, було перейменовано печиво "Марія", адже це торгова назва окремої продукції. 

Водночас, як зазначили в ДОТ, з каталогу були прибрані деякі позиції, які майже не замовлялись військовими частинами або суттєво збільшували вартість комплекту. Серед них заморожена морква, пшенична та пшоняна крупи швидкого приготування, крупа саго, заморожена сайра без голови. 

Видалено дороговартісні позиції, які не замовлялися в більшість військових частин. Але ці продукти впливали на загальну суму комплекту. Зокрема, охолоджений осетр, свіжий базилік, заморожене філе хека, заморожене філе тріски, охолоджений сом, мак.

Протидія демпінгу та аудит постачальників: в ДОТ розповіли, на яких умовах оголосили нові тендери з постачання харчування для ЗСУ14.05.24, 11:52 • 77485 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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