Специи и лаваш: в ГОТ рассказали, какие позиции добавились в каталог продуктов питания для ВСУ

В каталог продуктов питания, которые поставляются для Вооруженных сил Украины, добавилось около 30 новых позиций. Теперь их в общем 360. Питаться с новым каталогом, изменения в который были совместно наработаны министерством обороны Украины и "Государственным оператором тыла", начнут уже с июня, сообщает пресс-служба ГОТ, пишет УНН.

В частности, среди позиций, которые были добавлены в каталог:

паприка, душистый перец, смесь специй и кориандр, которые улучшат вкус блюд. Ранее в каталоге была предусмотрена только соль, лавровый лист и молотый перец;

лаваш и цельнозерновой хлеб вместо хлеба длительного хранения, который почти никогда не заказывали;



пищевые концентраты первых и вторых блюд вместо крупы быстрого приготовления.



Часть позиций в каталоге были переименованы, чтобы адаптировать их названия к реалиям рынка и повысить требования к качеству. Например, было переименовано печенье "Мария", ведь это торговое название отдельной продукции.

В то же время, как отметили в ГОТ, из каталога были убраны некоторые позиции, которые почти не заказывались военными частями или существенно увеличивали стоимость комплекта. Среди них замороженная морковь, пшеничная и пшенная крупы быстрого приготовления, крупа саго, замороженная сайра без головы.

Удалены дорогостоящие позиции, которые не заказывались в большинство воинских частей. Но эти продукты влияли на общую сумму комплекта. В частности, охлажденный осетр, свежий базилик, замороженное филе хека, замороженное филе трески, охлажденный сом, мак.

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