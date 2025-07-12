Спека не відступає: прогноз погоди в Україні на 13 липня

$41.820.00
48.980.00
ukenru
Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
11 липня, 19:13 • 23173 перегляди
Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 138447 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 148271 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
11 липня, 12:36 • 147160 перегляди
росія має намір увійти до Дніпропетровської області на 10 км у глиб - Буданов
Ексклюзив
11 липня, 11:30 • 99302 перегляди
Десять дітей отруїлися після відвідування аквапарку на Закарпатті – поліція
Ексклюзив
11 липня, 09:10 • 82693 перегляди
Напад на лікаря у Запоріжжі: з’явилися деталі інциденту в лікарні
Ексклюзив
11 липня, 08:32 • 72030 перегляди
ТСК візьметься за аналіз роботи НАБУ та САП - Власенко
Ексклюзив
11 липня, 07:47 • 62640 перегляди
Понад добу в Києві шукають вбивцю полковника СБУ: що відомо
Ексклюзив
11 липня, 06:48 • 49722 перегляди
Авіаційні підприємства повинні потрапити до Defence City, критерії треба помʼякшити - Гудименко
Ексклюзив
11 липня, 06:21 • 39108 перегляди
У Києві посеред дня були ввімкнені вуличні ліхтарі: в КМДА пояснили причину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.5м/с
35%
751мм
Популярнi новини
Атака на Львів: вражено житловий будинок, стався витік газу та води12 липня, 02:56 • 13157 перегляди
Заява глави МЗС Китаю про небажання поразки росії в Україні суперечить публічним заявам Пекіна - ISW12 липня, 03:23 • 21435 перегляди
Ворог вночі знищив приватний будинок у Луцьку12 липня, 03:44 • 5258 перегляди
Нічна атака росіян на Чернівці: чотири людини загинули12 липня, 05:43 • 4506 перегляди
ГУР перехопило наказ командира рф про страту українських військовополонених09:07 • 15573 перегляди
Публікації
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 138447 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 148271 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 156338 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 179244 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 212209 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Крим
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 46614 перегляди
Римейк "Фантастичної четвірки" фокусується на сім'ї та єдності, пояснює Педро Паскаль11 липня, 15:30 • 52205 перегляди
Кріс Браун не визнає провину за новими звинуваченнями у справі про напад у Лондоні11 липня, 12:06 • 92254 перегляди
Армані анонсував повернення після проблем зі здоров'ям11 липня, 09:16 • 110561 перегляди
Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через продаж виноробні 10 липня, 17:43 • 71330 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Спека не відступає: прогноз погоди в Україні на 13 липня

Київ • УНН

 • 212 перегляди

В Україні 13 липня очікується хмарна з проясненнями погода. Температура повітря коливатиметься від +24°С до +29°С, на Донеччині та Луганщині до +38°С.

Спека не відступає: прогноз погоди в Україні на 13 липня

В Україні у неділю, 13 липня очікується хмарна з проясненнями погода. Температура повітря коливатиметься в межах +24…+29 °С, пише УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні 13 липня

"Вночі у північно-східній частині, вдень у східних областях хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території мінлива хмарність, без опадів", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі країни - північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +14…+19 °С, вдень +24…+29 °С;
    • у південно-східній частині вночі +20…25 °С;
      • вдень +29…+34 °С, на Донеччині та Луганщині сильна спека +35…+38 °С;
        • на заході країни вночі +9…+14 °С, вдень +21…+26 °С.

          Погода в Києві 13 липня

          У столиці очікується мінлива хмарність без опадів

          Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

          Температура повітря:

          • по області вночі +14…+19 °С, вдень +24…+29 °С;
            • у Києві вночі +16…+18 °С, вдень +27…+29 °С.

              Доповнення

              КМДА нагадує про небезпеку залишення тварин у автомобілях під час спеки, що може призвести до перегріву та загибелі. За порушення передбачені штрафи від 3400 до 5950 грн, а також можлива конфіскація тварини або позбавлення волі.

              Павло Зінченко

              Павло Зінченко

              Погода та довкілля
              Донецька область
              Луганська область
              Київська міська державна адміністрація
              Україна
              Київ
              Tesla
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              S&P 500
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              ,
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Brent Oil
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Gold
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              ,
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Gas TTF
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9