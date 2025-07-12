Спека не відступає: прогноз погоди в Україні на 13 липня

В Україні у неділю, 13 липня очікується хмарна з проясненнями погода. Температура повітря коливатиметься в межах +24…+29 °С, пише УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні 13 липня

"Вночі у північно-східній частині, вдень у східних областях хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території мінлива хмарність, без опадів", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі країни - північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +14…+19 °С, вдень +24…+29 °С;

у південно-східній частині вночі +20…25 °С;

вдень +29…+34 °С, на Донеччині та Луганщині сильна спека +35…+38 °С;

на заході країни вночі +9…+14 °С, вдень +21…+26 °С.

Погода в Києві 13 липня

У столиці очікується мінлива хмарність без опадів

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +14…+19 °С, вдень +24…+29 °С;

у Києві вночі +16…+18 °С, вдень +27…+29 °С.

Доповнення

КМДА нагадує про небезпеку залишення тварин у автомобілях під час спеки, що може призвести до перегріву та загибелі. За порушення передбачені штрафи від 3400 до 5950 грн, а також можлива конфіскація тварини або позбавлення волі.