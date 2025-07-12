Жара не отступает: прогноз погоды в Украине на 13 июля

В Украине в воскресенье, 13 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +24…+29 °С, пишет УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине 13 июля

"Ночью в северо-восточной части, днем в восточных областях облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории переменная облачность, без осадков", - сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на Левобережье страны - северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +14…+19 °С, днем +24…+29 °С;

в юго-восточной части ночью +20…25 °С;

днем +29…+34 °С, в Донецкой и Луганской областях сильная жара +35…+38 °С;

на западе страны ночью +9…+14 °С, днем +21…+26 °С.

Погода в Киеве 13 июля

В столице ожидается переменная облачность без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +14…+19 °С, днем +24…+29 °С;

в Киеве ночью +16…+18 °С, днем +27…+29 °С.

Дополнение

КГГА напоминает об опасности оставления животных в автомобилях во время жары, что может привести к перегреву и гибели. За нарушение предусмотрены штрафы от 3400 до 5950 грн, а также возможна конфискация животного или лишение свободы.