18:55
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Sony та NCSoft розробляють MMO-гру Horizon Steel Frontiers: спочатку для мобільних пристроїв та платформи Purple

Київ • УНН

 • 1952 перегляди

Sony та NCSoft розробляють безкоштовну MMO-гру Horizon Steel Frontiers у всесвіті Horizon, яка спочатку буде доступна для мобільних пристроїв, а також для ПК через платформу Purple. Гра зосереджена на битвах з механічними звірами та натхненна PvE-геймплеєм Monster Hunter.

Sony та NCSoft розробляють MMO-гру Horizon Steel Frontiers: спочатку для мобільних пристроїв та платформи Purple

Sony спільно з корейською NCSoft розроблює MMO-гру, дія якої відбувається у постапокаліптичному всесвіті Horizon, передає УНН із посиланням на The Verge та IGN.

Деталі

Корейський розробник відеоігор NCSoft, відома рольовим RPG Guild Wars та Lineage, у жанрі MMORPG, а також транснаціональна корпорація Sony анонсували MMO-гру Horizon Steel Frontiers, дія якої відбувається у всесвіті Horizon від Guerrilla. 

За даними веб-сайту гри, гра буде безкоштовною. Виходячи з більш ніж 10-хвилинного відеоанонсу, яке містить поєднання кінематографічних та пре-альфа-відео ігрового процесу, а також інтерв'ю з розробниками, гра буде зосереджена на битві з гігантськими механічними звірами серії Horizon.

Перенесення релізу Grand Theft Auto 6: члени польського Сейму оригінально відреагували на подію12.11.25, 13:35 • 4530 переглядiв

У Horizon Steel Frontiers ідеться про багатокористувацькі можливості  налаштування персонажів. За відгуками, новий проєкт натхнений грою Monster Hunter від Capcom у контексті PvE-геймплею. Втім у Horizon Steel Frontiers будуть саме типові для Horizon роботами-динозаври.

Horizon Steel Frontiers — це повноцінна MMORPG, яку NCSoft створила спеціально для мобільних пристроїв. .. Зі Steel Frontiers ви можете поринути у цей світ будь-де та будь-коли. Гравці беруть на себе роль мисливців за машинами, переслідуючи можливості в регіоні під назвою Смертельні землі. Це натхненне Аризоною та Нью-Мексико. Ви ділите фронтир з тисячами інших гравців, іноді працюючи разом, щоб знищити машини, а іноді змагаючись з племенами-суперниками або борючись за ресурси, і це поєднання співпраці та конкуренції створює моменти, які ви ніколи не змогли б написати за сценарієм

- пояснив у відео Ян-Барт ван Бік, директор студії Guerilla Games.

Дата виходу ще не визначена. Але є висновки, що Horizon Steel Frontiers в основному розробляється для мобільних пристроїв. Про PlayStation не згадується, але точно має бути доступна для гри на ПК через Purple, власну ігрову платформу NCSoft.

Нагадаємо

Activision оголошувала у травні про закриття Call of Duty: Warzone Mobile, оскільки гра не виправдала очікувань серед мобільних геймерів. 18 травня 2025 року став останнім днем для завантаження гри.

Розробка GTA VI обійшла за вартістю будівництво башти Бурдж-Халіфа - CyberMeta06.05.25, 14:05 • 7410 переглядiв

Ігор Тележніков

Технології
Техніка