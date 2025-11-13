Sony та NCSoft розробляють MMO-гру Horizon Steel Frontiers: спочатку для мобільних пристроїв та платформи Purple

Sony та NCSoft розробляють безкоштовну MMO-гру Horizon Steel Frontiers у всесвіті Horizon, яка спочатку буде доступна для мобільних пристроїв, а також для ПК через платформу Purple. Гра зосереджена на битвах з механічними звірами та натхненна PvE-геймплеєм Monster Hunter.