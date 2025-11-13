Sony та NCSoft розробляють MMO-гру Horizon Steel Frontiers: спочатку для мобільних пристроїв та платформи Purple
Київ • УНН
Sony та NCSoft розробляють безкоштовну MMO-гру Horizon Steel Frontiers у всесвіті Horizon, яка спочатку буде доступна для мобільних пристроїв, а також для ПК через платформу Purple. Гра зосереджена на битвах з механічними звірами та натхненна PvE-геймплеєм Monster Hunter.
Sony спільно з корейською NCSoft розроблює MMO-гру, дія якої відбувається у постапокаліптичному всесвіті Horizon, передає УНН із посиланням на The Verge та IGN.
Деталі
Корейський розробник відеоігор NCSoft, відома рольовим RPG Guild Wars та Lineage, у жанрі MMORPG, а також транснаціональна корпорація Sony анонсували MMO-гру Horizon Steel Frontiers, дія якої відбувається у всесвіті Horizon від Guerrilla.
За даними веб-сайту гри, гра буде безкоштовною. Виходячи з більш ніж 10-хвилинного відеоанонсу, яке містить поєднання кінематографічних та пре-альфа-відео ігрового процесу, а також інтерв'ю з розробниками, гра буде зосереджена на битві з гігантськими механічними звірами серії Horizon.
Перенесення релізу Grand Theft Auto 6: члени польського Сейму оригінально відреагували на подію12.11.25, 13:35 • 4530 переглядiв
У Horizon Steel Frontiers ідеться про багатокористувацькі можливості налаштування персонажів. За відгуками, новий проєкт натхнений грою Monster Hunter від Capcom у контексті PvE-геймплею. Втім у Horizon Steel Frontiers будуть саме типові для Horizon роботами-динозаври.
Horizon Steel Frontiers — це повноцінна MMORPG, яку NCSoft створила спеціально для мобільних пристроїв. .. Зі Steel Frontiers ви можете поринути у цей світ будь-де та будь-коли. Гравці беруть на себе роль мисливців за машинами, переслідуючи можливості в регіоні під назвою Смертельні землі. Це натхненне Аризоною та Нью-Мексико. Ви ділите фронтир з тисячами інших гравців, іноді працюючи разом, щоб знищити машини, а іноді змагаючись з племенами-суперниками або борючись за ресурси, і це поєднання співпраці та конкуренції створює моменти, які ви ніколи не змогли б написати за сценарієм
Дата виходу ще не визначена. Але є висновки, що Horizon Steel Frontiers в основному розробляється для мобільних пристроїв. Про PlayStation не згадується, але точно має бути доступна для гри на ПК через Purple, власну ігрову платформу NCSoft.
Нагадаємо
Activision оголошувала у травні про закриття Call of Duty: Warzone Mobile, оскільки гра не виправдала очікувань серед мобільних геймерів. 18 травня 2025 року став останнім днем для завантаження гри.
Розробка GTA VI обійшла за вартістю будівництво башти Бурдж-Халіфа - CyberMeta06.05.25, 14:05 • 7410 переглядiв