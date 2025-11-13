Sony и NCSoft разрабатывают MMO-игру Horizon Steel Frontiers: сначала для мобильных устройств и платформы Purple

Sony совместно с корейской NCSoft разрабатывает MMO-игру, действие которой происходит в постапокалиптической вселенной Horizon, передает УНН со ссылкой на The Verge и IGN.

Корейский разработчик видеоигр NCSoft, известная ролевыми RPG Guild Wars и Lineage, в жанре MMORPG, а также транснациональная корпорация Sony анонсировали MMO-игру Horizon Steel Frontiers, действие которой происходит во вселенной Horizon от Guerrilla.

По данным веб-сайта игры, игра будет бесплатной. Исходя из более чем 10-минутного видеоанонса, который содержит сочетание кинематографических и пре-альфа-видео игрового процесса, а также интервью с разработчиками, игра будет сосредоточена на битве с гигантскими механическими зверями серии Horizon.

В Horizon Steel Frontiers речь идет о многопользовательских возможностях настройки персонажей. По отзывам, новый проект вдохновлен игрой Monster Hunter от Capcom в контексте PvE-геймплея. Впрочем, в Horizon Steel Frontiers будут именно типичные для Horizon роботы-динозавры.

Horizon Steel Frontiers — это полноценная MMORPG, которую NCSoft создала специально для мобильных устройств. .. Со Steel Frontiers вы можете погрузиться в этот мир где угодно и когда угодно. Игроки берут на себя роль охотников за машинами, преследуя возможности в регионе под названием Смертельные земли. Это вдохновлено Аризоной и Нью-Мексико. Вы делите фронтир с тысячами других игроков, иногда работая вместе, чтобы уничтожить машины, а иногда соревнуясь с племенами-соперниками или борясь за ресурсы, и это сочетание сотрудничества и конкуренции создает моменты, которые вы никогда не смогли бы написать по сценарию