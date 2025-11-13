$42.040.02
09:10 • 4086 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
07:35 • 12591 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
07:00 • 17406 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 20495 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 19451 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 16545 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 53819 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 78137 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 71754 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 72559 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Sony и NCSoft разрабатывают MMO-игру Horizon Steel Frontiers: сначала для мобильных устройств и платформы Purple

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Sony и NCSoft разрабатывают бесплатную MMO-игру Horizon Steel Frontiers во вселенной Horizon, которая изначально будет доступна для мобильных устройств, а также для ПК через платформу Purple. Игра сосредоточена на битвах с механическими зверями и вдохновлена PvE-геймплеем Monster Hunter.

Sony и NCSoft разрабатывают MMO-игру Horizon Steel Frontiers: сначала для мобильных устройств и платформы Purple

Sony совместно с корейской NCSoft разрабатывает MMO-игру, действие которой происходит в постапокалиптической вселенной Horizon, передает УНН со ссылкой на The Verge и IGN.

Детали

Корейский разработчик видеоигр NCSoft, известная ролевыми RPG Guild Wars и Lineage, в жанре MMORPG, а также транснациональная корпорация Sony анонсировали MMO-игру Horizon Steel Frontiers, действие которой происходит во вселенной Horizon от Guerrilla.

По данным веб-сайта игры, игра будет бесплатной. Исходя из более чем 10-минутного видеоанонса, который содержит сочетание кинематографических и пре-альфа-видео игрового процесса, а также интервью с разработчиками, игра будет сосредоточена на битве с гигантскими механическими зверями серии Horizon.

Перенос релиза Grand Theft Auto 6: члены польского Сейма оригинально отреагировали на событие12.11.25, 13:35 • 3362 просмотра

В Horizon Steel Frontiers речь идет о многопользовательских возможностях настройки персонажей. По отзывам, новый проект вдохновлен игрой Monster Hunter от Capcom в контексте PvE-геймплея. Впрочем, в Horizon Steel Frontiers будут именно типичные для Horizon роботы-динозавры.

Horizon Steel Frontiers — это полноценная MMORPG, которую NCSoft создала специально для мобильных устройств. .. Со Steel Frontiers вы можете погрузиться в этот мир где угодно и когда угодно. Игроки берут на себя роль охотников за машинами, преследуя возможности в регионе под названием Смертельные земли. Это вдохновлено Аризоной и Нью-Мексико. Вы делите фронтир с тысячами других игроков, иногда работая вместе, чтобы уничтожить машины, а иногда соревнуясь с племенами-соперниками или борясь за ресурсы, и это сочетание сотрудничества и конкуренции создает моменты, которые вы никогда не смогли бы написать по сценарию

- пояснил в видео Ян-Барт ван Бик, директор студии Guerilla Games.

Дата выхода еще не определена. Но есть выводы, что Horizon Steel Frontiers в основном разрабатывается для мобильных устройств. О PlayStation не упоминается, но точно должна быть доступна для игры на ПК через Purple, собственную игровую платформу NCSoft.

Напомним

Activision объявляла в мае о закрытии Call of Duty: Warzone Mobile, поскольку игра не оправдала ожиданий среди мобильных геймеров. 18 мая 2025 года стал последним днем для загрузки игры.

Разработка GTA VI обошлась по стоимости строительства башни Бурдж-Халифа - CyberMeta06.05.25, 14:05 • 7408 просмотров

Игорь Тележников

Технологии
Техника