"Сьогодні в нас дійсно була команда": Ребров прокоментував перемогу збірної України над Ісландією

У матчі відбору до футбольного ЧС-2026 проти Ісландії у збірної України на полі "дійсно була команда". Про це після гри сказав головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров, повідомляє Українська асоціація футболу, інформує УНН.

Деталі

За словами фахівця, у нього взагалі немає жодного питання до гравців, які приїжджають у національну команду.

Усі працюють на максимумі. Сьогодні дійсно була команда, і я не хочу виділяти когось одного - зазначив Ребров.

Водночас він підкреслив, навіть до проведення замін його підопічні мали шанси забивати, "і ми були командою, націленою на результат".

Загалом вважаю, що виконавці, які з’явилися з лави, змогли освіжити гру. Наприкінці зустрічі ми створили дуже хороші моменти й реалізували їх - прокоментував наставник "синьо-жовтих".

При цьому, за його словами, як він і очікував, ісландці зіграли інакше, ніж у першій зустрічі (5:3 на користь збірної України - ред.).

"Вважаю, це наша заслуга. Ми пресингували, показували, що хочемо виграти. Але вони захищалися дуже щільно, було важко знайти простір. Моменти виникали переважно після дальніх ударів. Після замін ми змогли посилити пресинг, більше навантажували штрафний майданчик - і це дало результат. Але це заслуга всіх. Із першої хвилини всі виконавці віддавалися грі максимально", - резюмував Ребров.

Нагадаємо

Збірна України перемогла Ісландію з рахунком 2:0 у заключному матчі групового раунду європейської кваліфікації ЧС-2026 з футболу. Голи забили Олександр Зубков та Олексій Гуцуляк, забезпечивши Україні друге місце у групі D і тепер очікуватиме на першого суперника по раунду плей-офф.

