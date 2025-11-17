$42.040.02
Ексклюзив
07:00 • 1548 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
05:28 • 6700 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
04:30 • 6178 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 21551 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 39071 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 32558 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 58946 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 32360 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 36934 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 49562 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
"Сьогодні в нас дійсно була команда": Ребров прокоментував перемогу збірної України над Ісландією

Київ • УНН

 • 1858 перегляди

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу над Ісландією (2:0) у відборі на ЧС-2026. Він відзначив командну гру та вдалі заміни, які допомогли здобути результат.

"Сьогодні в нас дійсно була команда": Ребров прокоментував перемогу збірної України над Ісландією

У матчі відбору до футбольного ЧС-2026 проти Ісландії у збірної України на полі "дійсно була команда". Про це після гри сказав головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров, повідомляє Українська асоціація футболу, інформує УНН.

Деталі

За словами фахівця, у нього взагалі немає жодного питання до гравців, які приїжджають у національну команду.

Усі працюють на максимумі. Сьогодні дійсно була команда, і я не хочу виділяти когось одного

- зазначив Ребров.

Водночас він підкреслив, навіть до проведення замін його підопічні мали шанси забивати, "і ми були командою, націленою на результат".

Загалом вважаю, що виконавці, які з’явилися з лави, змогли освіжити гру. Наприкінці зустрічі ми створили дуже хороші моменти й реалізували їх

- прокоментував наставник "синьо-жовтих".

При цьому, за його словами, як він і очікував, ісландці зіграли інакше, ніж у першій зустрічі (5:3 на користь збірної України - ред.).

"Вважаю, це наша заслуга. Ми пресингували, показували, що хочемо виграти. Але вони захищалися дуже щільно, було важко знайти простір. Моменти виникали переважно після дальніх ударів. Після замін ми змогли посилити пресинг, більше навантажували штрафний майданчик - і це дало результат. Але це заслуга всіх. Із першої хвилини всі виконавці віддавалися грі максимально", - резюмував Ребров.

Нагадаємо

Збірна України перемогла Ісландію з рахунком 2:0 у заключному матчі групового раунду європейської кваліфікації ЧС-2026 з футболу. Голи забили Олександр Зубков та Олексій Гуцуляк, забезпечивши Україні друге місце у групі D і тепер очікуватиме на першого суперника по раунду плей-офф.

Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-202613.11.25, 23:46 • 99140 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Ісландія
Україна