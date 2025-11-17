$42.060.00
16 ноября, 18:56 • 17319 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 35309 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 29428 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 55042 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 31458 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21 • 36401 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 49211 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 45470 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 42420 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 53440 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
публикации
Эксклюзивы
"Сегодня у нас действительно была команда": Ребров прокомментировал победу сборной Украины над Исландией

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу над Исландией (2:0) в отборе на ЧМ-2026. Он отметил командную игру и удачные замены, которые помогли добиться результата.

"Сегодня у нас действительно была команда": Ребров прокомментировал победу сборной Украины над Исландией

В матче отбора к футбольному ЧМ-2026 против Исландии у сборной Украины на поле "действительно была команда". Об этом после игры сказал главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров, сообщает Украинская ассоциация футбола, информирует УНН.

Детали

По словам специалиста, у него вообще нет ни одного вопроса к игрокам, которые приезжают в национальную команду.

Все работают на максимуме. Сегодня действительно была команда, и я не хочу выделять кого-то одного

- отметил Ребров.

В то же время он подчеркнул, что даже до проведения замен его подопечные имели шансы забивать, "и мы были командой, нацеленной на результат".

В целом считаю, что исполнители, появившиеся со скамейки, смогли освежить игру. В конце встречи мы создали очень хорошие моменты и реализовали их

- прокомментировал наставник "сине-желтых".

При этом, по его словам, как он и ожидал, исландцы сыграли иначе, чем в первой встрече (5:3 в пользу сборной Украины - ред.).

"Считаю, это наша заслуга. Мы прессинговали, показывали, что хотим выиграть. Но они защищались очень плотно, было трудно найти пространство. Моменты возникали преимущественно после дальних ударов. После замен мы смогли усилить прессинг, больше нагружали штрафную площадку - и это дало результат. Но это заслуга всех. С первой минуты все исполнители отдавались игре максимально", - резюмировал Ребров.

Напомним

Сборная Украины победила Исландию со счетом 2:0 в заключительном матче группового раунда европейской квалификации ЧМ-2026 по футболу. Голы забили Александр Зубков и Алексей Гуцуляк, обеспечив Украине второе место в группе D и теперь будет ожидать первого соперника по раунду плей-офф.

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Исландия
Украина