"Сегодня у нас действительно была команда": Ребров прокомментировал победу сборной Украины над Исландией

В матче отбора к футбольному ЧМ-2026 против Исландии у сборной Украины на поле "действительно была команда". Об этом после игры сказал главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров, сообщает Украинская ассоциация футбола, информирует УНН.

Детали

По словам специалиста, у него вообще нет ни одного вопроса к игрокам, которые приезжают в национальную команду.

Все работают на максимуме. Сегодня действительно была команда, и я не хочу выделять кого-то одного - отметил Ребров.

В то же время он подчеркнул, что даже до проведения замен его подопечные имели шансы забивать, "и мы были командой, нацеленной на результат".

В целом считаю, что исполнители, появившиеся со скамейки, смогли освежить игру. В конце встречи мы создали очень хорошие моменты и реализовали их - прокомментировал наставник "сине-желтых".

При этом, по его словам, как он и ожидал, исландцы сыграли иначе, чем в первой встрече (5:3 в пользу сборной Украины - ред.).

"Считаю, это наша заслуга. Мы прессинговали, показывали, что хотим выиграть. Но они защищались очень плотно, было трудно найти пространство. Моменты возникали преимущественно после дальних ударов. После замен мы смогли усилить прессинг, больше нагружали штрафную площадку - и это дало результат. Но это заслуга всех. С первой минуты все исполнители отдавались игре максимально", - резюмировал Ребров.

Напомним

Сборная Украины победила Исландию со счетом 2:0 в заключительном матче группового раунда европейской квалификации ЧМ-2026 по футболу. Голы забили Александр Зубков и Алексей Гуцуляк, обеспечив Украине второе место в группе D и теперь будет ожидать первого соперника по раунду плей-офф.

