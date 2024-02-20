Сьогодні День Героїв Небесної Сотні: як українці будуть вшановувати пам’ять загиблих учасників Революції Гідності

Сьогодні, 20 лютого, в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні – загиблих учасників Революції Гідності 2014 року. Пам’ятна дата була встановлена указом президента у 2015 році, пише УНН.

Хронологія подій

У листопаді 2013 року, після відмови тодішнього президента віктора януковича підписати угоду про асоціацію з ЄС, на Майдані Незалежності розпочалася мирна акція протесту. Вона перетворилася на безстрокову після жорстокого побиття її учасників в ніч з 29 на 30 листопада.

З кожним днем протистояння між протестувальниками, які виступали за європейський вектор розвитку України, та силовиками, які захищали владу януковича, посилювалося.

Першою жертвою революції Гідності вважається Павло Мазуренко, який 22 грудня 2013 року помер у лікарні після того як його жорстоко побили п’ятеро невідомих осіб у формі спецпідрозділу "Беркут".

Першими вбитими на Майдані стали житель Дніпропетровської області Сергій Нігоян та громадянин білорусі Михайло Жизневський.

Найкривавіший етап протистояння у центрі Києва припав на 18-20 лютого.

18 лютого силовики оголосили про проведення так званої "антитерористичної операції" і розпочали штурм барикад на Майдані. В ніч на 19 лютого загорівся Будинок профспілок. Точна кількість загиблих під час пожежі до цього часу не встановлена.

Під час боїв у центрі Києва силовики та "тітушки" 18 лютого вбили 22 протестувальники, 19 лютого – 8 протестувальників.

Влада та опозиція, нібито, домовилися перемир’я, але вранці сутички між силовиками та майданівцями відновилися. А згодом правоохоронці відкрили вогонь на ураження по колоні протестувальників, яка йшла вулицею Інститутською. 20 лютого 2014 року стало найтрагічнішим днем Революції Гідності – тоді загинуло 47 чоловік.

Небесною Сотнею загиблих учасників Революції Гідності вперше назвала поетеса Тетяна Домашенко.

З 107 героїв Небесної сотні наймолодшому Назарію Войтовичу, було 17 років, найстаршому, Іванові Наконечному, – 82 роки. Також серед загиблих три жінки: Антоніна Дворянець, Ольга Бура та Людмила Шеремет.

Останній із лав Героїв, Віктор Орленко, помер 3 червня 2015 року через ускладнення після вогнепального поранення, отриманого 18 лютого 2014 року.

Вшанування Героїв

Церемоніал ушанування пам'яті Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності розпочнеться сьогодні, 20 лютого, о 10:00 в Екуменічному храмі Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників.

О 12:00 на Алеї Героїв Небесної Сотні розпочнеться щорічна тиха акція на згадку про загиблих під час Революції Гідності "Ангели пам’яті".

О 12:30 На Майдані Незалежності відкриття вуличної фотовиставки "Майдан Січ. Так почалася війна".

В Музеї історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7, 3 поверх, м. Київ) з 12:00 до 19:00 виставка "Земні шляхи Небесної Сотні".

Додатково

Як повідомили в Офісі генпрокурора України, у справах Майдану у 2023 році було повідомлено про підозру 63 особам, до суду направлено 26 обвинувальних актів стосовно 51 особи.

У 2023 році у справах Майдану судами ухвалено 13 обвинувальних вироків (один з них надалі було скасовано), якими засуджено 18 осіб – більше, ніж за 4 попередні роки разом.

Справи Майдану: в Офісі Генпрокурора розповіли про результати роботи