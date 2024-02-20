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Сегодня День Героев Небесной Сотни: как украинцы будут чтить память погибших участников Революции Достоинства

Сегодня День Героев Небесной Сотни: как украинцы будут чтить память погибших участников Революции Достоинства

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 05:37  •  10548 просмотра

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20 февраля Украина чтит память Героев Небесной Сотни - 107 погибших участников Революции Достоинства 2014 года, которые выступили против решения президента-беглеца януковича отказаться от соглашения об ассоциации с ЕС и европейского выбора Украины.

Сегодня, 20 февраля, в Украине чтят память Героев Небесной Сотни - погибших участников Революции Достоинства 2014 года. Памятная дата была установлена указом президента в 2015 году, пишет УНН.

Хронология событий

В ноябре 2013 года, после отказа тогдашнего президента виктора януковича подписать соглашение об ассоциации с ЕС, на Майдане Независимости началась мирная акция протеста. Она превратилась в бессрочную после жестокого избиения ее участников в ночь с 29 на 30 ноября.

С каждым днем противостояние между протестующими, которые выступали за европейский вектор развития Украины, и силовиками, которые защищали власть януковича, усиливалось.

Первой жертвой революции Достоинства считается Павел Мазуренко, который 22 декабря 2013 года умер в больнице после того как его жестоко избили пятеро неизвестных лиц в форме спецподразделения "Беркут".

Первыми убитыми на Майдане стали житель Днепропетровской области Сергей Нигоян и гражданин Беларуси Михаил Жизневский.

Самый кровавый этап противостояния в центре Киева пришелся на 18-20 февраля.

18 февраля силовики объявили о проведении так называемой "антитеррористической операции" и начали штурм баррикад на Майдане. В ночь на 19 февраля загорелся Дом профсоюзов. Точное количество погибших во время пожара до сих пор не установлено.

Во время боев в центре Киева силовики и "титушки" 18 февраля убили 22 протестующих, 19 февраля - 8 протестующих.

Власть и оппозиция, якобы, договорились о перемирии, но утром столкновения между силовиками и майдановцами возобновились. А потом правоохранители открыли огонь на поражение по колонне протестующих, которая шла по улице Институтской. 20 февраля 2014 года стало самым трагическим днем Революции Достоинства - тогда погибло 47 человек.

Небесной Сотней погибших участников Революции Достоинства впервые назвала поэтесса Татьяна Домашенко.

Из 107 героев Небесной сотни самому молодому Назарию Войтовичу, было 17 лет, самому старшему, Ивану Наконечному, - 82 года. Также среди погибших три женщины: Антонина Дворянец, Ольга Бура и Людмила Шеремет.

Последний из рядов Героев, Виктор Орленко, умер 3 июня 2015 года из-за осложнений после огнестрельного ранения, полученного 18 февраля 2014 года.

Чествование Героев

Церемониал чествования памяти Героев Небесной Сотни и участников Революции Достоинства начнется сегодня, 20 февраля, в 10:00 в Экуменическом храме Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников.

В 12:00 на Аллее Героев Небесной Сотни начнется ежегодная тихая акция в память о погибших во время Революции Достоинства "Ангелы памяти".

В 12:30 На Майдане Независимости открытие уличной фотовыставки "Майдан Сич. Так началась война".

В Музее истории города Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7, 3 этаж, г. Киев) с 12:00 до 19:00 выставка "Земные пути Небесной Сотни".

Дополнительно

Как сообщили в Офисе генпрокурора Украины, по делам Майдана в 2023 году было сообщено о подозрении 63 лицам, в суд направлено 26 обвинительных актов в отношении 51 человека.

В 2023 году по делам Майдана судами принято 13 обвинительных приговоров (один из них в дальнейшем был отменен), которыми осуждены 18 человек - больше, чем за 4 предыдущих года вместе взятых.

Дела Майдана: в Офисе Генпрокурора рассказали о результатах работы19 февраля 2024, 14:14 • 17285 просмотров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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Сьогодні День Героїв Небесної Сотні: як українці будуть вшановувати пам’ять загиблих учасників Революції Гідності
Today is the Day of Heroes of the Heavenly Hundred: how Ukrainians will honor the memory of the fallen participants of the Revolution of Dignity
Новости по теме

Сегодня День Героев Небесной Сотни: как украинцы будут чтить память погибших участников Революции Достоинства

20 февраля Украина чтит память Героев Небесной Сотни - 107 погибших участников Революции Достоинства 2014 года, которые выступили против решения президента-беглеца януковича отказаться от соглашения об ассоциации с ЕС и европейского выбора Украины.

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