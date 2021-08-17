Сьогодні НБУ вводить в обіг пам'ятні монети із дорогоцінних металів номіналом 250, 50 та 10 грн

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Національний банк України, продовжуючи серію “Відродження української державності”, 17 серпня 2021 року вводить в обіг монети: номіналом 250 гривень із золота та номіналами 50 гривень і 10 гривень зі срібла.

Пам’ятна монета “До 30-річчя незалежності України”, присвячена доленосній події, що відбулася 30 років тому, коли 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла історичний документ — Акт проголошення незалежності України.

Український народ у різні часи боровся за право мати свою національну державу, мову, культуру. І сьогодні Україна на світовій карті — незалежна держава. Витоки нашої незалежності — в історичній пам’яті народу, його традиціях, духовній та культурній спадщині.

Монету номіналом 250 гривень виготовлено із золота 900 проби, категорія якості карбування — “спеціальний анциркулейтед”, маса дорогоцінного металу в чистоті — 62,2 г, діаметр — 42,0 мм, тираж —до 400 штук. Гурт монети гладкий із заглибленими написами позначення металу та його проби — Au 900, маси в чистоті — 62,2 і логотипом Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На аверсі золотої монети номіналом 250 гривень розміщено: по центру мозаїчне, прикрашене рослинним орнаментом зображення Знака княжої держави Володимира Великого — тризуба як символ процесу становлення держави, що сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, над яким — рік карбування монети — 2021, малий Державний Герб України (унизу ліворуч); напис УКРАЇНА (унизу праворуч); номінал монети — 250 та графічний символ гривні (унизу на дзеркальному тлі).

На реверсі монети в обрамленні стилізованих променів зображено головну скульптуру Монумента Незалежності України — Оранту-Переможницю з калиновою гілкою в руках (автор А. В. Кущ); унизу напис півколом — 30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ.

Монету номіналом 50 гривень виготовлено зі срібла 999 проби, категорія якості карбування — “спеціальний анциркулейтед”, маса дорогоцінного металу в чистоті — 500,0 г, діаметр — 85,0 мм, тираж — 500 штук. Гурт монети гладкий із заглибленими написами позначення металу та його проби — Ag 999, маси в чистоті — 500,0 г і логотипом Банкнотно-монетного двору Національного банку України. Елемент оздоблення — локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,01 г.

На аверсі срібної монети номіналом 50 гривень розміщено: угорі малий Державний Герб України; стилізовану композицію — в обрамленні променів зображено могутній дуб (елемент оздоблення — локальна позолота), крона якого нагадує абриси кордонів нашої держави, а коріння — декоративно відтворює певні етапи державотворення новітньої історії України — УНР, ЗУНР, Українська Держава, Директорія УНР тощо; написи: УКРАЇНА (на тлі крони дерева), на дзеркальному тлі: 50 ₴ (ліворуч) та 2021 (праворуч).

На реверсі монети по центру мозаїчне, прикрашене рослинним орнаментом зображення Знака княжої держави Володимира Великого — тризуба (елемент оздоблення — локальна позолота) як символ процесу становлення держави, що сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури; унизу напис у три рядки “30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ”.

Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла 925 проби, категорія якості карбування — “спеціальний анциркулейтед”. Елемент оздоблення — тамподрук.

На аверсі срібної монети номіналом 10 гривень розміщено: напис “УКРАЇНА”, ліворуч від якого — рік карбування монети — 2021 та малий Державний Герб України; композицію, що є своєрідним носієм інформації і поєднує минуле й сучасне: угорі — QR-код як символ цифрової трансформації суспільства та економіки, унизу — стилізоване зображення елементів вишивки — скарбниці символів, у яких відображаються звичаї, обряди, вірування нашого народу; номінал — 10 ₴ (праворуч від напису Україна).

На реверсі монети зображено айдентику до Дня незалежності України- цифру 3 та стилізовану цифру 0 у вигляді кольорової квітки (використано тамподрук) із написами: “ТИ У МЕНЕ ЄДИНА” (угорі півколом), “РОКІВ/НЕЗАЛЕЖНОСТІ/УКРАЇНИ” (унизу).

Срібна інвестиційна монета “30 років незалежності України”.

Інвестиційні монети — особлива група сучасної монетної продукції, яка призначена для вкладання коштів широким колом інвесторів, у тому числі приватними особами. Продукція є засобом платежу та одночасно належить до категорії банківських металів.

Пам’ятна монета “Олеський замок” номіналом 10 гривень продовжує серію “Пам’ятки архітектури України”, присвячена справжній перлині Львівщини — комплексній пам’ятці архітектури та історії — Олеському замку, уперше згаданому в історичних джерелах 1327 року.

Замковий комплекс багато століть височіє на вершечку крутого пагорба-останця і є свідком та учасником багатьох подій, що навічно увійшли в історію України та сусідніх країн.

Середньовічна фортеця в ХVII ст. була перетворена Яном Даниловичем на палац у стилі ренесансу.

Замковий комплекс в Олеську, до архітектурних споруд якого, крім замку, належить костел капуцинів із келіями, входить до туристичного маршруту “Золота підкова Львова”.

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