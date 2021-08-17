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Сьогодні НБУ вводить в обіг пам'ятні монети із дорогоцінних металів номіналом 250, 50 та 10 грн

Сьогодні НБУ вводить в обіг пам'ятні монети із дорогоцінних металів номіналом 250, 50 та 10 грн

Київ • УНН

 • 48096 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. З 17 серпня НБУ вводить в обіг пам'ятні монети із дорогоцінних металів номіналом 250, 50 та 10 грн. Про це йдеться на сайті відомства, пише УНН.

Деталі

Національний банк України, продовжуючи серію “Відродження української державності”, 17 серпня 2021 року вводить в обіг монети: номіналом 250 гривень із золота та номіналами 50 гривень і 10 гривень зі срібла.

Пам’ятна монета “До 30-річчя незалежності України”, присвячена доленосній події, що відбулася 30 років тому, коли 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла історичний документ — Акт проголошення незалежності України.

Український народ у різні часи боровся за право мати свою національну державу, мову, культуру. І сьогодні Україна на світовій карті — незалежна держава. Витоки нашої незалежності — в історичній пам’яті народу, його традиціях, духовній та культурній спадщині.

Монету номіналом 250 гривень виготовлено із золота 900 проби, категорія якості карбування — “спеціальний анциркулейтед”, маса дорогоцінного металу в чистоті — 62,2 г, діаметр — 42,0 мм, тираж —до 400 штук. Гурт монети гладкий із заглибленими написами позначення металу та його проби — Au 900, маси в чистоті — 62,2 і логотипом Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На аверсі золотої монети номіналом 250 гривень розміщено: по центру мозаїчне, прикрашене рослинним орнаментом зображення Знака княжої держави Володимира Великого — тризуба як символ процесу становлення держави, що сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, над яким — рік карбування монети — 2021, малий Державний Герб України (унизу ліворуч); напис УКРАЇНА (унизу праворуч); номінал монети — 250 та графічний символ гривні (унизу на дзеркальному тлі).

На реверсі монети в обрамленні стилізованих променів зображено головну скульптуру Монумента Незалежності України — Оранту-Переможницю з калиновою гілкою в руках (автор А. В. Кущ); унизу напис півколом — 30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ.

Монету номіналом 50 гривень виготовлено зі срібла 999 проби, категорія якості карбування — “спеціальний анциркулейтед”, маса дорогоцінного металу в чистоті — 500,0 г, діаметр — 85,0 мм, тираж — 500 штук. Гурт монети гладкий із заглибленими написами позначення металу та його проби — Ag 999, маси в чистоті — 500,0 г і логотипом Банкнотно-монетного двору Національного банку України. Елемент оздоблення — локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,01 г.

На аверсі срібної монети номіналом 50 гривень розміщено: угорі малий Державний Герб України; стилізовану композицію — в обрамленні променів зображено могутній дуб (елемент оздоблення — локальна позолота), крона якого нагадує абриси кордонів нашої держави, а коріння — декоративно відтворює певні етапи державотворення новітньої історії України — УНР, ЗУНР, Українська Держава, Директорія УНР тощо; написи: УКРАЇНА (на тлі крони дерева), на дзеркальному тлі: 50 ₴ (ліворуч) та 2021 (праворуч).

На реверсі монети по центру мозаїчне, прикрашене рослинним орнаментом зображення Знака княжої держави Володимира Великого — тризуба (елемент оздоблення — локальна позолота) як символ процесу становлення держави, що сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури; унизу напис у три рядки “30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ”.

Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла 925 проби, категорія якості карбування — “спеціальний анциркулейтед”. Елемент оздоблення — тамподрук.

На аверсі срібної монети номіналом 10 гривень розміщено: напис “УКРАЇНА”, ліворуч від якого — рік карбування монети — 2021 та малий Державний Герб України; композицію, що є своєрідним носієм інформації і поєднує минуле й сучасне: угорі — QR-код як символ цифрової трансформації суспільства та економіки, унизу — стилізоване зображення елементів вишивки — скарбниці символів, у яких відображаються звичаї, обряди, вірування нашого народу; номінал — 10 ₴ (праворуч від напису Україна).

На реверсі монети зображено айдентику до Дня незалежності України- цифру 3 та стилізовану цифру 0 у вигляді кольорової квітки (використано тамподрук) із написами: “ТИ У МЕНЕ ЄДИНА” (угорі півколом), “РОКІВ/НЕЗАЛЕЖНОСТІ/УКРАЇНИ” (унизу).

Срібна інвестиційна монета “30 років незалежності України”.

Інвестиційні монети — особлива група сучасної монетної продукції, яка призначена для вкладання коштів широким колом інвесторів, у тому числі приватними особами. Продукція є засобом платежу та одночасно належить до категорії банківських металів.

Пам’ятна монета “Олеський замок” номіналом 10 гривень продовжує серію “Пам’ятки архітектури України”, присвячена справжній перлині Львівщини — комплексній пам’ятці архітектури та історії — Олеському замку, уперше згаданому в історичних джерелах 1327 року.

Замковий комплекс багато століть височіє на вершечку крутого пагорба-останця і є свідком та учасником багатьох подій, що навічно увійшли в історію України та сусідніх країн.

Середньовічна фортеця в ХVII ст. була перетворена Яном Даниловичем на палац у стилі ренесансу.

Замковий комплекс в Олеську, до архітектурних споруд якого, крім замку, належить костел капуцинів із келіями, входить до туристичного маршруту “Золота підкова Львова”.

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