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Кожен охочий українець зможе побачити Конституцію Пилипа Орлика: переговори про її повернення тривали 13 років

Кожен охочий українець зможе побачити Конституцію Пилипа Орлика: переговори про її повернення тривали 13 років

Київ • УНН

 • 24057 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Національному заповіднику “Софія Київська” у понеділок відкрили виставковий проект “Раритети української козацької держави — Гетьманщини ΧVII-XVIII ст.: до 30-річчя незалежності України”, головними експонатами якого стали оригінал Конституції Пилипа Орлика та булава гетьмана Івана Мазепи, передає кореспондент УНН.

Так, оригінал Конституції Пилипа Орлика 1710 року було привезено до Києва вперше за 311 років. Переговори про його повернення тривали 13 років.

Цитата

“311 років Конституція Пилипа Орлика не виїжджала з території Швеції. Мінімум 13 років тривали переговори з Швецією про те, щоб саме оригінал Конституції потрапив до України. Ми пам’ятаємо візит королівської родини у 2008 році — вже тоді хотіли, щоб був оригінал Конституції в Україні. Але тоді приїхала лише копія. І ось неможливе стало можливим, вона тут, вона є перлиною цієї експозиції”, — сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час урочистого відкриття.

Деталі

Міністр також розповів журналістам, що з міркувань безпеки вивозити експонати рівня Конституції Пилипа Орлика з території Швеції було категорично заборонено. Крім того, з його слів, документ потребував спеціальних умов перевезення.

“Заборонено перевозити цей експонат, конституцію Пилипа Орлика, літаком. Тому що літак не дай Боже може впасти і загине унікальний експонат. Такі навіть речі доводилось враховувати”, — сказав він.

Варто зазначити, що у експозиції також представлені п’ять універсалів 1687-1710 років, виданих гетьманом Іваном Мазепою у Батурині, а також клейнода гетьмана Мазепи — знак гідності глави Української держави.

Виставка буде відкрита для відвідування з 16 серпня до 14 листопада 2021 року. Охочі зможуть дізнатись про кожний з експонатів завдяки унікальному QR-коду.

Додамо

21 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на святкування 30-ї річниці Незалежності України в серпні цього року зі Швеції привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика.

Наприкінці червня Президент Володимир Зеленський повідомив, що держава вже отримала три копії Конституції Пилипа Орлика.

10 серпня до 30-ї річниці Незалежності в Україну прибув оригінал Конституції Пилипа Орлика.

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