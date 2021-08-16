Кожен охочий українець зможе побачити Конституцію Пилипа Орлика: переговори про її повернення тривали 13 років

Так, оригінал Конституції Пилипа Орлика 1710 року було привезено до Києва вперше за 311 років. Переговори про його повернення тривали 13 років.

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“311 років Конституція Пилипа Орлика не виїжджала з території Швеції. Мінімум 13 років тривали переговори з Швецією про те, щоб саме оригінал Конституції потрапив до України. Ми пам’ятаємо візит королівської родини у 2008 році — вже тоді хотіли, щоб був оригінал Конституції в Україні. Але тоді приїхала лише копія. І ось неможливе стало можливим, вона тут, вона є перлиною цієї експозиції”, — сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час урочистого відкриття.

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Міністр також розповів журналістам, що з міркувань безпеки вивозити експонати рівня Конституції Пилипа Орлика з території Швеції було категорично заборонено. Крім того, з його слів, документ потребував спеціальних умов перевезення.

“Заборонено перевозити цей експонат, конституцію Пилипа Орлика, літаком. Тому що літак не дай Боже може впасти і загине унікальний експонат. Такі навіть речі доводилось враховувати”, — сказав він.

Варто зазначити, що у експозиції також представлені п’ять універсалів 1687-1710 років, виданих гетьманом Іваном Мазепою у Батурині, а також клейнода гетьмана Мазепи — знак гідності глави Української держави.

Виставка буде відкрита для відвідування з 16 серпня до 14 листопада 2021 року. Охочі зможуть дізнатись про кожний з експонатів завдяки унікальному QR-коду.

Додамо

21 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на святкування 30-ї річниці Незалежності України в серпні цього року зі Швеції привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика.



Наприкінці червня Президент Володимир Зеленський повідомив, що держава вже отримала три копії Конституції Пилипа Орлика.

10 серпня до 30-ї річниці Незалежності в Україну прибув оригінал Конституції Пилипа Орлика.