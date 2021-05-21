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Оригінал Конституції Пилипа Орлика привезуть в Україну на День незалежності

Київ • УНН

 • 24177 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. На святкування 30-ї річниці Незалежності України в серпні цього року зі Швеції привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує УНН.

Оригінал Конституції Пилипа Орлика привезуть в Україну на День незалежності

Цитата:

"Я обіцяв сюрприз і тепер це вже не секрет: вперше за 311 років оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до Української держави.

Ми повертаємо Україні Україну.

Присутність оригіналу Конституції вже у незалежній державі - це ще один крок відновлення нашої історичної тяглості від часів Русі, Козацької держави, Української Народної Республіки і донині", - йдеться у повідомлені міністра у Facebook.

Деталі

Він зазначив, що за дорученням Президента Володимира Зеленського, дипломати звернулися до Швеції з проханням надати у позику оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика 1710 року - її тимчасово виставлять як експонат до 30-ї річниці незалежності.

"Це були вкрай складні переговори, нам пропонували копію, але ми хотіли лише оригінал, який ніколи не був в Україні. І тому я особливо вдячний Швеції за вияв справжньої солідарності з Україною та взаємної готовності надалі розвивати тисячолітні зв’язки між нашими народами", - додав Дмитро Кулеба.

Конституція Орлика буде не єдиним шведським експонатом - Лінчопінгська міська бібліотека погодилась надати для тимчасового експонування в Україні гетьманську булаву, яка, за легендою, після Гетьмана Івана Мазепи належала Гетьману Пилипу Орлику.

Довідка

Конституція Пилипа Орлика (Договори і Постанови Прав і вольностей Війська Запорозького) - конституційний договір гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом, який визначав права і обов'язки всіх членів Війська. Укладений 5 квітня 1710 року.

Документ складається з преамбули та 16 статей. Написаний староукраїнською мовою і на латині. Договір староукраїнською мовою зберігається в Москві (копія є в Музеї гетьманства в Києві), на латині - в Швеції.

Конституція є пам'яткою української політико-філософської та правової думки.

Додамо

Президент Зеленський вчора анонсував проведення великого параду з нагоди 30-річчя незалежності України. Він відбудеться, як зазначив Глава держави, на суші, в морі і в небі.

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