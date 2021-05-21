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Оригинал Конституции Пилипа Орлика привезут в Украину на День независимости

Киев • УНН

 • 24177 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. На празднование 30-й годовщины независимости Украины в августе этого года из Швеции привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Оригинал Конституции Пилипа Орлика привезут в Украину на День независимости

Цитата:

"Я обещал сюрприз и теперь это уже не секрет: впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украинское государство.

Мы возвращаем Украине Украину.

Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве - это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, Козацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день", - говорится в сообщении министра в Facebook.

Детали

Он отметил, что по поручению президента Владимира Зеленского дипломаты обратились к Швеции с просьбой предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика 1710 года - ее временно выставят в качестве экспоната на 30-ю годовщину независимости.

"Это были очень сложные переговоры, нам предлагали копию, но мы хотели только оригинал, который никогда не был в Украине. И поэтому я особенно благодарен Швеции за проявление настоящей солидарности с Украиной и взаимной готовности в дальнейшем развивать тысячелетние связи между нашими народами", - добавил Дмитрий Кулеба.

Конституция Орлика будет не единственным шведским экспонатом - Линчопингская городская библиотека согласилась предоставить для временного экспонирования в Украине гетманскую булаву, которая, по легенде, после Гетмана Ивана Мазепы принадлежала Гетману Пилипу Орлику.

Справка

Конституция Пилипа Орлика (Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского) - конституционный договор гетмана Войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов Войска. Заключенный 5 апреля 1710 года.

Документ состоит из преамбулы и 16 статей. Написанный на староукраинском языке и на латыни. Договор на староукраинском языке хранится в Москве (копия есть в Музее гетманства в Киеве), на латыни - в Швеции.

Конституция является памятником украинской политико-философской и правовой мысли.

Добавим

Президент Зеленский вчера анонсировал проведение большого парада по случаю 30-летия независимости Украины. Он состоится, как отметил Глава государства, на суше, в море и в небе.

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