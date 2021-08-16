Каждый желающий украинец сможет увидеть Конституцию Пилипа Орлика: переговоры о ее возвращении продолжались 13 лет

Так, оригинал Конституции Филиппа Орлика 1710 года был привезен в Киев впервые за 311 лет. Переговоры о его возвращении продолжались 13 лет.

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“311 лет Конституция Пилипа Орлика не уезжала с территории Швеции. Минимум 13 лет продолжались переговоры со Швецией о том, чтобы именно оригинал Конституции попал в Украину. Мы помним визит королевской семьи в 2008 году — уже тогда хотели, чтобы был оригинал Конституции в Украине. Но тогда приехала только копия. И вот невозможное стало возможным, она здесь, она является жемчужиной этой экспозиции”, — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время торжественного открытия.

Детали

Министр также рассказал журналистам, что из соображений безопасности вывозить экспонаты уровня Конституции Пилипа Орлика с территории Швеции было категорически запрещено. Кроме того, по его словам, документ требовал специальных условий перевозки.

“Запрещено перевозить этот экспонат, конституции Пилипа Орлика, самолетом. Потому что самолет не дай Бог может упасть и погибнет уникальный экспонат. Такие даже вещи приходилось учитывать”, — сказал он.

Стоит отметить, что в экспозиции также представлены пять универсалов 1687-1710 годов, выданных гетманом Иваном Мазепой в Батурине, а также клейнода гетмана Мазепы — знак достоинства главы Украинского государства.

Выставка будет открыта для посещения с 16 августа по 14 ноября 2021 года. Желающие смогут узнать о каждом из экспонатов благодаря уникальному QR-кода.

Добавим

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на празднование 30-й годовщины Независимости Украины в августе этого года из Швеции привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика.



В конце июня Президент Владимир Зеленский сообщил, что государство уже получило три копии Конституции Филиппа Орлика.

10 августа к 30-й годовщины Независимости в Украине прибыл оригинал Конституции Пилипа Орлика.