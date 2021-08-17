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Актуальное
Сегодня НБУ вводит в обращение памятные монеты из драгоценных металлов номиналом 250, 50 и 10 грн

Сегодня НБУ вводит в обращение памятные монеты из драгоценных металлов номиналом 250, 50 и 10 грн

Киев  •  УНН

 • 48081 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. С 17 августа НБУ вводит в обращение памятные монеты из драгоценных металлов номиналом 250, 50 и 10 грн. Об этом говорится на сайте ведомства, пишет УНН.

Детали

Национальный банк Украины, продолжая серию “Возрождение украинской государственности”, 17 августа 2021 вводит в обращение монеты: номиналом 250 гривен из золота и номиналами 50 гривен и 10 гривен из серебра.

Памятная монета “К 30-летию независимости Украины”, посвященная судьбоносной события, произошедшего 30 лет назад, когда 24 августа 1991 Верховная Рада Украины приняла исторический документ — Акт провозглашения независимости Украины.

Украинский народ в разные времена боролся за право иметь свое национальное государство, язык, культуру. И сегодня Украина на мировой карте — независимое государство. Истоки нашей независимости — в исторической памяти народа, его традициях, духовной и культурному наследию.

Монета номиналом 250 гривен изготовлена из золота 900 пробы, категория качества чеканки — “специальный анциркулейтед”, масса драгоценного металла в чистоте — 62,2 г, диаметр — 42,0 мм, тираж -до 400 штук. Группа монеты гладкий с углубленными надписями обозначения металла и его пробы — Au 900, массы в чистоте — 62,2 и логотипом Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На аверсе золотой монеты номиналом 250 гривен Размещено: по центру мозаичное, украшенное растительным орнаментом изображение Знака княжеского государства Владимира Великого — трезубца как символ процесса становления государства, способствует консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания, традиций и культуры, над которым — год чеканки монеты — 2021, малый Государственный Герб Украины (внизу слева) надпись УКРАИНА (внизу справа) номинал монеты — 250 и графический символ гривны (внизу на зеркальном фоне).

На реверсе монеты в обрамлении стилизованных лучей изображен главную скульптуру Монумента Независимости Украины — Оранта-Победительницу с калиновой ветвью в руках (автор А. В. Куст) внизу надпись полукругом — 30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ.

Монета номиналом 50 гривен изготовлена из серебра 999 пробы, категория качества чеканки — “специальный анциркулейтед”, масса драгоценного металла в чистоте — 500,0 г, диаметр — 85,0 мм, тираж — 500 штук. Группа монеты гладкий с углубленными надписями обозначения металла и его пробы — Ag 999, массы в чистоте — 500,0 г и логотипом Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины. Элемент отделки — локальная позолота, содержание золота в чистоте не менее 0,01 г

На аверсе серебряной монеты номиналом 50 гривен вверху размещен малый Государственный Герб Украины; стилизованная композиция — в обрамлении лучей изображен могучий дуб (элемент отделки — локальная позолота), крона которого напоминает абрисы границ нашего государства, а корни — декоративно воспроизводит определенные этапы государства новейшей истории Украины — УНР, ЗУНР, Украинская Держава, Директория УНР и тому подобное; надписи: УКРАИНА (на фоне кроны дерева), на зеркальном фоне 50 ₴ (слева) и 2021 (справа).

На реверсе монеты в центре мозаичное, украшенное растительным орнаментом изображение Знака княжеского государства Владимира Великого — трезубца (элемент отделки — локальная позолота) как символ процесса становления государства, способствует консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания, традиций и культуры; внизу надпись в три строки “30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ”.

Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра 925 пробы, категория качества чеканки — “специальный анциркулейтед”. Элемент отделки — тампопечать.

На аверсе серебряной монеты номиналом 10 гривен размещены: надпись “УКРАИНА”, слева от которого — год чеканки монеты — 2021 и малый Государственный Герб Украины; композицию, является своеобразным носителем информации и объединяет прошлое и настоящее: вверху — QR-код как символ цифровой трансформации общества и экономики, внизу — стилизованное изображение элементов вышивки — казны символов, в которых отражаются обычаи, обряды, верования нашего народа, номинал — 10 ₴ (справа от надписи Украина).

На реверсе монеты изображен айдентику ко Дню независимости Украины-цифру 3 и стилизованную цифру 0 в виде цветной цветка (использовано тампопечать) с надписями: “ТЫ У МЕНЯ ЕДИНСТВЕННАЯ” (вверху полукругом), “лет / НЕЗАВИСИМОСТИ / УКРАИНА” (внизу).

Серебряная инвестиционная монета “30 лет независимости Украины”.

Инвестиционные монеты — особая группа современной монетной продукции, предназначенной для вложения средств широким кругом инвесторов, в том числе частными лицами. Продукция является средством платежа и одновременно относится к категории банковских металлов.

Памятная монета “Олеский замок” номиналом 10 гривен продолжает серию “Памятники архитектуры Украины”, посвященная настоящей жемчужине Львовщины — комплексной памятнике архитектуры и истории — Олесском замке, впервые упомянутом в исторических источниках 1327.

Замковый комплекс много веков возвышается на вершине крутого холма-останца и является свидетелем и участником многих событий, которые навечно вошли в историю Украины и соседних стран.

Средневековая крепость в ХVII в. была преобразована Яном Даниловичем во дворец в стиле ренессанса.

Замковый комплекс в Олесько, в архитектурных сооружений которого, кроме замка, принадлежит костел капуцинов с кельями, входит в туристический маршрут “Золотая подкова Львова”.

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