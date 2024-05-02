Snapchat запускає нові функції: включатиме редагування повідомлення

Snap запускає безліч нових функцій у Snapchat, включаючи можливість редагувати вже надіслані повідомлення, що дозволяють виправити друкарську помилку. Snapchat також отримує отримує реакції емодзі, реакції на карті та нову функцію нагадувань на основі штучного інтелекту, пише УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

Для функції редагування повідомлення є лише мале вікно: діяти потрібно протягом п'яти хвилин після відправки - і тільки в тому випадку, якщо одержувач ще не відкрив його. Snap заявляє, що ця функція буде спочатку доступною для передплатників Snapchat Plus - рішення, яке повторює ту ж платну функцію в Twitter Blue Ілона Маска (тепер звану X Premium), створену понад рік тому.

Snapchat також отримує нові функції штучного інтелекту на додаток до чат-боту My AI на базі OpenAI від Snap, який він додав торік. Можна буде попросити My AI запам'ятати важливі терміни, і він налаштує зворотний відлік, щоб ви не забули. Окрім того, Snap тепер дозволить створювати спеціальний одяг для вашого Bitmoji за допомогою штучного інтелекту, а AI Lenses дозволить із селфі створити версію у стилі Polaroid 90-х років.

Якщо Bitmoji вам не до вподоби, Snapchat тепер дозволить також надсилати звичайні емодзі-реакції на повідомлення. А також тепер можна буде відправити реакцію друзям, які діляться своїм місцезнаходженням з Snap, коли ви минаєте їх під час поїздки на роботу або коли вони дістаються роботи. Ці нові функції Snapchat доступні вже зараз, а повідомлення, що редагуються, для передплатників Plus "скоро з'являться".

ЄС перевіряє Facebook та Instagram щодо політичної реклами та дезінформації напередодні європейських виборів