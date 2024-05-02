Snapchat запускает новые функции: будет включать редактирование сообщения

Snap запускает множество новых функций в Snapchat, включая возможность редактировать уже отправленные сообщения, позволяющие исправить опечатку. Snapchat также получает реакции эмодзи, реакции на карте и новую функцию напоминаний на основе искусственного интеллекта, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Для функции редактирования сообщения есть лишь небольшое окно: действовать нужно в течение пяти минут после отправки - и только в том случае, если получатель еще не открыл его. Snap заявляет, что эта функция будет изначально доступна для подписчиков Snapchat Plus - решение, которое повторяет ту же платную функцию в Twitter Blue Илона Маска (теперь называемую X Premium), созданную более года назад.

Snapchat также получает новые функции искусственного интеллекта в дополнение к чат-боту My AI на базе OpenAI от Snap, который он добавил в прошлом году. Можно будет попросить My AI запомнить важные сроки, и он настроит обратный отсчет, чтобы вы не забыли. Кроме того, Snap теперь позволит создавать специальную одежду для вашего Bitmoji с помощью искусственного интеллекта, а AI Lenses позволит из селфи создать версию в стиле Polaroid 90-х годов.

Если Bitmoji вам не нравится, Snapchat теперь позволит также отправлять обычные эмодзи-реакции на сообщения. А также теперь можно будет отправить реакцию друзьям, которые делятся своим местоположением со Snap, во время поездки на работу или когда они добираются до работы. Эти новые функции Snapchat доступны уже сейчас, а редактируемые сообщения для подписчиков Plus "скоро появятся".

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