ЕС проверяет Facebook и Instagram относительно политической рекламы и дезинформации накануне европейских выборов

Европейская комиссия во вторник объявила, что открыла производство относительно обращения Meta, владеющей Facebook и Instagram, с политической рекламой в преддверии выборов в Европарламент в июне, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Европейская комиссия открыла официальное производство, чтобы оценить, возможно ли Meta, поставщик Facebook и Instagram, нарушила Закон о цифровых услугах (DSA)", - говорится в сообщении.

"Эта Еврокомиссия создала средства для защиты европейских граждан от целенаправленной дезинформации и манипуляций со стороны третьих стран. Если мы подозреваем нарушение правил, мы действуем. Это справедливо всегда, но особенно крупные цифровые платформы должны вложить в это достаточно ресурсов, и сегодняшнее решение свидетельствует о том, что защита наших демократий является общей борьбой с нашими государствами-членами", - указала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Подозреваемые нарушения, как сообщается, "охватывают политику и практику Meta в отношении обманной рекламы и политического контента в ее службах".

В сфере в отношении обманной рекламы и дезинформации Еврокомиссия, как сообщается, "подозревает, что Meta не выполняет обязательств DSA, связанных с распространением обманной рекламы, дезинформационных кампаний и скоординированного неаутентичного поведения в ЕС". "Распространение такого контента может представлять угрозу для гражданского дискурса, избирательных процессов и основных прав, а также для защиты потребителей".

Подозреваемые нарушения, как указано, также касаются "отсутствия эффективного стороннего общественного дискурса в режиме реального времени и инструмента мониторинга выборов накануне выборов в Европейский парламент на фоне того, что Meta отказалась от своего инструмента общественного анализа в реальном времени CrowdTangle без соответствующей замены".

Кроме того, как сообщается, Еврокомиссия подозревает, что механизм обозначения незаконного содержания в службах ("Уведомления и действия"), а также механизмы возмещения для пользователей и внутренних жалоб не соответствуют требованиям Закона о цифровых услугах и что существуют недостатки в предоставлении Meta доступа исследователям к общедоступным данным. Открытие производства основывается на предварительном анализе отчета об оценке рисков, направленного Meta в сентябре 2023 года, ответах Meta на официальные запросы Еврокомиссии на информацию (о незаконном контенте и дезинформации, доступе к данным, подписке на политику запрета рекламы и генеративном искусственном интеллекте), общедоступных отчетах и собственном анализе Еврокомиссии.

Запрет TikTok в ЕС "не исключен" - фон дер Ляйен