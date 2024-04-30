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ЄС перевіряє Facebook та Instagram щодо політичної реклами та дезінформації напередодні європейських виборів

ЄС перевіряє Facebook та Instagram щодо політичної реклами та дезінформації напередодні європейських виборів

Київ • УНН

 • 18051 перегляди

Європейська комісія розпочала офіційне розслідування щодо Meta (Facebook та Instagram) на предмет потенційних порушень Закону про цифрові послуги, пов'язаних з рекламою, що вводить в оману, дезінформаційними кампаніями, відсутністю ефективних інструментів моніторингу публічного дискурсу та виборів, неадекватними механізмами виявлення незаконного контенту та відшкодування збитків користувачам, а також недоліками в наданні доступу до даних для дослідників.

Європейська комісія у вівторок оголосила, що відкрила провадження щодо поводження Meta, що володіє Facebook і Instagram, з політичною рекламою напередодні виборів у Європарламент у червні, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні Європейська комісія відкрила офіційне провадження, щоб оцінити, чи можливо Meta, постачальник Facebook і Instagram, порушила Закон про цифрові послуги (DSA)", - ідеться у повідомленні.

"Ця Єврокомісія створила засоби для захисту європейських громадян від цілеспрямованої дезінформації та маніпуляцій з боку третіх країн. Якщо ми підозрюємо порушення правил, ми діємо. Це справедливо завжди, але особливо великі цифрові платформи повинні вкласти в це достатньо ресурсів, і сьогоднішнє рішення свідчить про те, що захист наших демократій є спільною боротьбою з нашими державами-членами", - вказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Підозрювані порушення, як повідомляється, "охоплюють політику та практику Meta щодо оманливої реклами та політичного контенту в її службах".

У сфері щодо оманливої реклами та дезінформації Єврокомісія, як повідомляється, "підозрює, що Meta не виконує зобов’язань DSA, пов’язаних із розповсюдженням оманливої реклами, дезінформаційних кампаній і скоординованої неавтентичної поведінки в ЄС". "Поширення такого контенту може становити загрозу для громадянського дискурсу, виборчих процесів і основних прав, а також для захисту споживачів".

Підозрювані порушення, як вказано, також стосуються "відсутності ефективного стороннього громадського дискурсу в режимі реального часу та інструменту моніторингу виборів напередодні виборів до Європейського парламенту на тлі того, що Meta відмовилася від свого інструменту громадського аналізу в реальному часі CrowdTangle без відповідної заміни".

Крім того, як повідомляється, Єкрокомісія підозрює, що механізм позначення незаконного вмісту в службах ("Повідомлення та дії"), а також механізми відшкодування для користувачів і внутрішніх скарг не відповідають вимогам Закону про цифрові послуги та що існують недоліки в наданні Meta доступу дослідникам до загальнодоступних даних. Відкриття провадження ґрунтується на попередньому аналізі звіту про оцінку ризиків, надісланого Meta у вересні 2023 року, відповідях Meta на офіційні запити Єврокомісії на інформацію (про незаконний контент і дезінформацію, доступ до даних, підписку на політику заборони реклами та генеративний штучний інтелект), загальнодоступні звіти та власний аналіз Єврокомісії.

Заборона TikTok в ЄС "не виключена" - фон дер Ляєн30.04.24, 09:45 • 23811 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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