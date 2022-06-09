“Смертні вироки” іноземним військовослужбовцям у складі ЗСУ є воєнним злочином - Amnesty International

Заява

“Це кричуще порушення міжнародного гуманітарного права за багатьма пунктами. Усі троє були військовослужбовцями регулярних військ України, та відповідно до Женевських конвенцій як військовополонені є захищеними від судового переслідування за участь у бойових діях. Єдиним винятком є судові провадження за ймовірні воєнні злочини, і в цьому випадку має бути достатньо належних доказів та забезпечено стандарти справедливого судового розгляду. Мало того, що за цим сценарієм це не так — військовослужбовців судив не незалежний, неупереджений, належним чином заснований суд, а російські маріонетки. Так звані звинувачення проти них не є воєнними злочинами. І найбільше обурює, це позбавлення життя цих військових внаслідок вкрай несправедливого судового розгляду, що означатиме свавільне позбавлення життя”, — заявив Кривошеєв.

“Фактично умисне позбавлення військовополоненого або іншої особи, яка перебуває під захистом, права на справедливий і регулярний судовий розгляд є воєнним злочином. Росія як держава-окупант несе відповідальність за поводження з усіма військовополоненими та іншими особами, яких позбавили волі. Вона повинна забезпечити негайне скасування цього так званого „вироку“ та належне поводження з цими полоненими у повній відповідності до міжнародного гуманітарного права”, — додав він.

Контекст

Сьогодні контрольований бойовиками так званий “суд” в ОРДО в четвер “засудив” до смертної кари підданих Великої Британії Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагіма, які воювали у складі Збройних сил України.

Чоловіків “засудили” в тому, що вони іноземні найманці та вчиняли “дії, спрямовані на насильницьке захоплення влади та повалення конституційного устрою ДНР”. Усі троє брали участь у бойових діях проти Росії у складі регулярних українських сил та у травні були взяті в полон російськими військами у Маріуполі.

Раніше

Коментуючи “вирок”, у МЗС України заявили, що усі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних Сил України, є військовослужбовцями Збройних сил України, а так званий “судовий процес” над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських територіях є нікчемним.

Додамо

Усі іноземні громадяни та особи без громадянства, що беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних Сил України, прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно із Законом України “Про військовий обов’язок та військову службу” 1992 року.

Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних Сил України, на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року та Додаткових протоколів до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як із військовополоненими у разі попадання до рук ворога.