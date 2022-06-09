“Смертні вироки” іноземним військовослужбовцям у складі ЗСУ є воєнним злочином - Amnesty International
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. “Смертні вироки” трьом іноземним військовослужбовцям у складі Збройних сил України на території, тимчасово окупованій росією, є порушенням міжнародного права і де-факто воєнним злочином. Про це йдеться в заяві заступника директора Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Дениса Кривошеєва, оприлюдненій на сайті організації, пише УНН.
Заява
“Це кричуще порушення міжнародного гуманітарного права за багатьма пунктами. Усі троє були військовослужбовцями регулярних військ України, та відповідно до Женевських конвенцій як військовополонені є захищеними від судового переслідування за участь у бойових діях. Єдиним винятком є судові провадження за ймовірні воєнні злочини, і в цьому випадку має бути достатньо належних доказів та забезпечено стандарти справедливого судового розгляду. Мало того, що за цим сценарієм це не так — військовослужбовців судив не незалежний, неупереджений, належним чином заснований суд, а російські маріонетки. Так звані звинувачення проти них не є воєнними злочинами. І найбільше обурює, це позбавлення життя цих військових внаслідок вкрай несправедливого судового розгляду, що означатиме свавільне позбавлення життя”, — заявив Кривошеєв.
“Фактично умисне позбавлення військовополоненого або іншої особи, яка перебуває під захистом, права на справедливий і регулярний судовий розгляд є воєнним злочином. Росія як держава-окупант несе відповідальність за поводження з усіма військовополоненими та іншими особами, яких позбавили волі. Вона повинна забезпечити негайне скасування цього так званого „вироку“ та належне поводження з цими полоненими у повній відповідності до міжнародного гуманітарного права”, — додав він.
Контекст
Сьогодні контрольований бойовиками так званий “суд” в ОРДО в четвер “засудив” до смертної кари підданих Великої Британії Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагіма, які воювали у складі Збройних сил України.
Чоловіків “засудили” в тому, що вони іноземні найманці та вчиняли “дії, спрямовані на насильницьке захоплення влади та повалення конституційного устрою ДНР”. Усі троє брали участь у бойових діях проти Росії у складі регулярних українських сил та у травні були взяті в полон російськими військами у Маріуполі.
Раніше
Коментуючи “вирок”, у МЗС України заявили, що усі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних Сил України, є військовослужбовцями Збройних сил України, а так званий “судовий процес” над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських територіях є нікчемним.
Додамо
Усі іноземні громадяни та особи без громадянства, що беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних Сил України, прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно із Законом України “Про військовий обов’язок та військову службу” 1992 року.
Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних Сил України, на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року та Додаткових протоколів до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як із військовополоненими у разі попадання до рук ворога.